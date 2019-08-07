«توشيبا» تطلق أقراصاً جديدة لعشاق الألعاب

المصدر: طوكيو ــ د.ب.أ

أعلنت شركة «توشيبا» اليابانية عن إطلاق أقراص الحالة الساكنة RD500 وRC500 الجديدة لعشاق الألعاب. وأوضحت الشركة أن الأقراص الجديدة تعتمد على ذاكرة فلاش TLC BiCS، وذاكرة التخزين المؤقت SLC.

ويعتمد القرص RD500 على وحدة تحكم ثمانيّة القنوات تم تطويرها حديثاً، ويمتاز بسرعة قراءة تصل إلى 3400 ميغابايت/‏‏ثانية، وسرعة كتابة تصل إلى 3200 ميغابايت/‏‏ثانية، كما يوفر سعة تخزينية تراوح بين 500 غيغابايت و2 تيرابايت.

أما القرص RC500 فيأتي بوحدة تحكم رباعية القنوات، ويصل إلى سرعة نقل بيانات تبلغ نصف سرعة القرص RD500؛ إذ تبلغ سرعة القراءة 1700 ميغابايت/‏‏ ثانية وسرعة الكتابة 1600 ميغابايت/‏‏ثانية، ويوفر سعة تخزينية تراوح بين 256 غيغابايت وتيرابايت واحد. ولفتت الشركة اليابانية إلى أنها ستطرح سلسلة أقراص الحالة الساكنة الجديدة المخصصة للألعاب خلال الربع الرابع من العام الجاري.