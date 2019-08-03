المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تغيير حفظ العناوين في «الإشارات المرجعية»

تعد قائمة الإشارات المرجعية أحد أهم الأصول الخاصة بمتصفح الويب، لكن مع الوقت يزداد حجم هذه القائمة بشكل كبير، فيقوم المستخدم بتنظيمها في مجلدات مختلفة. وفي بعض الأحيان يخطئ ويقوم بحفظ الإشارة المرجعية في مجلد لا تتصل به، فيرغب في تغيير مكانها إلى المجلد الصحيح. إذا كنت من مستخدمي متصفح «سفاري» عبر الأجهزة العاملة بنظام التشغيل (IOS)، يمكنك تغيير مكان الإشارة المرغوبة باتباع هذه الخطوات:

• افتح متصفح «سفاري»، ثم انقر فوق أيقونة قائمة الإشارات المرجعية Bookmarks.

• انقر فوق خيار تحرير Edit في نهاية الجانب الأيمن من الشاشة.

• ستظهر أمامك نافذة جديدة تضم قائمة الإشارات المرجعية، مرر بينها حتى تصل إلى الإشارة التي ترغب في نقلها، ثم انقر مع التثبيت فوقها لبرهة.

• اسحب الإشارة إلى المجلد الذي ترغب في حفظها به وأسقطها داخله، وبعد الانتهاء من الأمر، انقر فوق Done في نهاية الجانب الأيمن من شاشة الإشارات المرجعية.