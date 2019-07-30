«FirstCry» الهندي ينضم إلى «إي.زي.دبي» ويدخل السوق الإماراتية

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلن متجر «فيرست كراي» FirstCry الإلكتروني المتخصص في منتجات الأطفال والأمومة في الهند، عن دخوله إلى السوق الإماراتية، مع انطلاق عملياته التشغيلية في منطقة التجارة الإلكترونية «إي. زي. دبي»، التابعة للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب».

وأفاد بيان صدر أمس بأن المتجر يعتزم إنشاء مركز توزيع ضمن المنطقة الحرة، في سبيل تسليم المنتجات بصورة أسرع وأكثر كفاءة لقاعدة المتعاملين في الإمارات، بالاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى «إي. زي. دبي»، وفي مقدمتها سلسلة الإمداد الفعّالة، وحلول الأعمال المصممة خصيصاً لدعم التجارة الإلكترونية.

وقال الرئيس التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»، محسن أحمد، إن القاعدة المتنامية من المتاجر الإلكترونية تحظى بفرصة الاستفادة من المرافق اللوجستية المتطورة، والتسهيلات المقدمة في منطقة التجارة الإلكترونية «إي. زي. دبي»، الممتدة على 920 ألف متر مربع، والتي تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تحويل دبي إلى مركز عالمي رائد للتجارة الإلكترونية، ووجهة مثالية لخدمة أسواق الشرق الأوسط والعالم.

وأضاف: «كلنا ثقة بأنّ دخول (FirstCry) إلى السوق الإماراتية يمثل نقلة نوعية على درب تلبية احتياجات المستهلكين في الأسواق المحلية والإقليمية. وتدفعنا الثقة العالية التي توليها لنا نخبة الأسماء العالمية ضمن قطاع التجارة الإلكترونية، إلى مواصلة توفير حلول الأعمال وخدمات الدعم التي ترقى إلى مستوى تطلعات كبرى الشركات العالمية المعنية بقطاع التجارة الإلكترونية، الذي يكتسب أهمية بالغة كونه أحد القطاعات المحورية الدافعة لمسار التنويع الاقتصادي في الإمارات».

من جهته، قال المؤسس الرئيس التنفيذي لـ«فيرست كراي»، سوبام ماهيشواري: «يمثل وجودنا ضمن منطقة التجارة الإلكترونية (إي. زي. دبي) دفعة قوية لنا لبناء حضور متمكن في دولة الإمارات، استكمالاً لنجاحنا في تأسيس علامة تجارية رائدة ضمن السوق الهندية على مدى السنوات التسع الماضية. ونتطلع بثقة وتفاؤل حيال شراكتنا مع (إي. زي. دبي)، التي تمهد الطريق أمامنا لبناء سلسلة توريد عالمية متكاملة وفعالة، وتوفير مجموعة واسعة من المنتجات عالية المستوى، وتسليمها بسرعة وسهولة وكفاءة عالية».

يذكر أن «فيرست كراي» يتمتع بحضور قوي في الهند، مدعوماً بقاعدة متعاملين تضم أكثر من 10 ملايين مشترٍ، بفضل خدماتها عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي وأكثر من 400 متجر تقليدي في الهند.