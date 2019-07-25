المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مجلد الشخصيات المهمة في «ماك»

يهتم المرء أحياناً ببعض الرسائل التي تصل إلى بريده الإلكتروني أكثر من غيرها، لاسيما إذا كانت متعلقة ببعض الأشخاص ذوي الأهمية أو برؤسائه في العمل. لكن هذه الرسائل قد لا تظهر بسهولة ضمن عشرات الرسائل الأخرى، فيكون الحل الأفضل هو تمييز هذه الرسائل بوضعها داخل صندوق خاص بالرسائل الواردة من جهات الاتصال المهمة VIP contacts.

لذلك، إذا كنت من مستخدمي أجهزة «ماك»، فيمكنك إضافة بعض جهات الاتصال إلى صندوق الرسائل المهمة، من خلال فتح «البريد» Email على الكمبيوتر، سواء من خلال قائمة Dock التي تضم التطبيقات المهمة في نهاية الشاشة، أو من خلال مجلد التطبيقات.

اختر إحدى الرسائل الواردة إليك من الشخص الذي ترغب في تمييز رسائله، وانقر فوقها لفتحها، ثم انقر فوق السهم الذي يظهر عندما تمرر «الماوس» فوق اسم جهة الاتصال بجانب اسم المرسل from.

وأخيراً، مرر داخل القائمة المنسدلة حتى تصل إلى: «الإضافة إلى الشخصيات المهمة» Add to VIPs، وانقر فوقه.