المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إيقاف الاشتراك في مصادر الأخبار لأجهزة «IOS»

يقوم أحياناً مستخدمو الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «IOS» باستخدام بعض التطبيقات، خلال الفترة التجريبية، وينسون إلغاء الاشتراك فيها، وتتم محاسبتهم على الاشتراك في هذه الخدمات دون رغبتهم. إذا جربت الاشتراك في الفترة التجريبية لبعض مصادر الأخبار في تطبيق الأخبار، فبمقدورك إلغاء الاشتراك باتباع هذه الخطوات:

• افتح تطبيق الإعدادات settings.

• مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى iTunes & App Store ثم انقر فوقه.

• انقر فوق Apple ID ثم فوق View Apple ID داخل النافذة المنبثقة التي ستظهر أمامك.

• أدخل كلمة السر الخاصة بحسابك على «أبل» أو بصمة الإصبع، عندما يطلب منك ذلك.

• انقر فوق Subscriptions، وبموجب ذلك ستظهر أمامك مصادر الأخبار التي اشتركت بها، انقر فوق التطبيق الذي ترغب في إلغاء الاشتراك الخاص به.

• انقر فوق خيار إلغاء الاشتراك Cancel Subscription، ثم كرر رغبتك في النافذة التالية التي ستحاول التأكد من موقفك.