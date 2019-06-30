«داتامينا» يطلق مركزاً للبنية التحتية الرقمية في مومباي ومرسيليا

المصدر: أتلانتا - الإمارات اليوم

أعلن «داتامينا»، مركز نقل البيانات التابع لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن إطلاق منظومة عالمية حديثة ومتطورة لخدمات الترابط البيني، بهدف توفير تقنيات اتصال سلسلة ومبتكرة بين مراكز الخدمات السحابية وخدمات بث المحتوى الرئيسة حول العالم. إلى جانب ذلك، أعلن المركز عن تأسيس أول مراكز البنية التحتية الرقمية التابعة للمنظومة الجديدة في مدينتي مومباي الهندية ومرسيليا الفرنسية، وذلك بالتعاون مع شركة (DE-CIX) المشغل العالمي لخدمات تبادل الإنترنت.

وأكد المركز في بيان أمس، أن منظومة الاتصال العالمية الجديدة تهدف إلى تسريع عملية التحول الرقمي للشركات العالمية، إلى جانب توفير خدمات المحتوى الرقمي بشكل سلس ودعم نمو الخدمات السحابية حول العالم. وستوفر مراكز الاتصال الجديدة التابعة لمركز «داتامينا» للعملاء إمكانية الوصول إلى مراكز الخدمات السحابية وبث المحتوى بشكل مباشر، من خلال منصة واحدة، مع تجربة استخدام مميزة. وسيكون بمقدور المؤسسات العاملة عبر مختلف القطاعات التواصل بشكل سلس مع منظومة متكاملة من المشغلين ومزودي الخدمات السحابية والمحتوى والمؤسسات في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

وقال النائب التنفيذي لرئيس قطاع المؤسسات في «دو»، هاني علي: «مع التطورات التي شهدها مركز (داتامينا) خلال السنوات الماضية وتنامي الطلب على الخدمات عالية الجودة التي يوفرها، تكمن الخطوة القادمة للمركز في العمل على تمكين التحوّل الرقمي على نطاق عالمي، إضافة إلى تعزيز عمليات المركز وتحويله من مركز إقليمي إلى منظومة عالمية للخدمات السحابية وبث المحتوى الرقمي».

وسيعمل «داتامينا» على توصيل مركز الإمارات لتبادل الإنترنت مع المركزين الجديدين لتبادل الإنترنت في مومباي ومرسيليا، لتمكين خدمات تبادل البيانات مباشرة بين مزودي خدمات الإنترنت عن بُعد بين ثلاثة مراكز رئيسة في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.