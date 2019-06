المصدر: الامارات اليوم

تفعيل اختصارات لوحة مفاتيح «ويندوز»

أضافت شركة «مايكروسوفت» عدداً كبيراً من اختصارات لوحة المفاتيح إلى نظام التشغيل «ويندوز 10»، وذلك للتجاوب مع حاجة المستخدمين المحترفين إلى السرعة في الأداء، والتغلب على مشكلات اختفاء فأرة الحاسب أو تعطلها. فإذا كنت من مستخدمي «ويندوز 10»، فإنه يمكنك استخدام هذه الاختصارات في ما يلي: انقر المفتاح الذي يحمل أيقونة «ويندوز» ضمن لوحة المفاتيح مع مفتاح screenshots في أعلاها لتلتقط صورة لشاشة النافذة المفتوحة أمامك، وحفظها تلقائياً ضمن مجلد الصور ولقطات الشاشة pictures/‏‏screenshots في جهازك. كما يمكنك بالنقر فوق مفتاح «ويندوز» بالإضافة إلى المفتاح الذي يحمل شكل سهم يشير إلى الأعلى ضمن لوحة المفاتيح، تكبير نافذة عرض الفيديو. وبنقر مفتاح «ويندوز» مع السهم الذي يشير إلى الأسفل يمكن تقليل نافذة عرض الفيديو. ولو رغبت في عرض النافذة في النصف الأيسر من شاشتك، انقر مفتاح «ويندوز» مع السهم الذي يشير إلى اليسار. ولتعرض النافذة في الجزء الأيمن من الشاشة، انقر مفتاح «ويندوز» والسهم الذي يشير إلى جهة اليمين في الوقت نفسه.

تشغيل Post-Play على «نيتفليكس»

يعرض تطبيق «نيتفليكس» الحلقات الخاصة بمسلسل معين تلقائياً بمجرد أن يشاهد المستخدم إحدى هذه الحلقات، ويعني هذا نفاد باقة بيانات الهاتف، حتى وإن لم يرغب المستخدم في المشاهدة. ولهذا أتاحت «نيتفليكس» تفعيل الملمح المعروف باسم Post-Play الذي يسمح بتلقي تنبيه من التطبيق بعد مشاهدة حلقتين من المسلسل يتأكد فيه من رغبة المستخدم في استكمال المشاهدة. غير أن تفعيل هذا الإعداد لا يتم إلا من خلال موقع «نيتفليكس» على الـ«ويب». فإذا كنت من مستخدمي «نيتفليكس»، فإنه يمكنك الاستفادة من Post-Play باتباع الآتي: توجه إلى موقع «نيتفليكس»، وسجل الدخول إلى حسابك، ثم توجه إلى قسم «حسابي» my account ومرر داخل النافذة حتى تصل إلى قسم «ملفي الشخصي» my profile، ثم انقر خيار «إعدادات التشغيل» Playback Settings، وانتقل إلى قسم «التشغيل التلقائي» auto play، وبعدها انقر داخل المربع الموجود بجانب خيار «تشغيل الحلقة التالية تلقائياً»Play next episode automatically لإزالة علامة التأشير منه، ثم انقر زر «الحفظ» save ذا اللون الأزرق في نهاية الجانب الأيسر من النافذة.