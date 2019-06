المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استخدام «سيري» في أكثر من مؤقت

إذا كنت من مستخدمي سماعات HomePod، فإنه يمكنك الاستعانة بالمساعد الرقمي «سيري» في أداء مهمة ضبط أكثر من مؤقت، من خلال استدعاء «سيري» عن طريق نداء الاستدعاء المعروف Hey Siri، وأصدر له أمراً بضبط المؤقت للمدة التي ترغبها، لكن مع تحديد اسم معين لهذا المؤقت، كأن يكون لتناول الطعام، مثلاً: set a timer for 5 minutes for food.

كرر الأمر نفسه لكن مع تغيير اسم المؤقت، وتحديد المدة بحسب رغبتك، كأن يكون المؤقت الثاني مثلاً للتذكير بموعد التدريب.

لاحظ هنا أن «سيري» سيقوم بالتأكيد على طلبك بذكر الاسم الذي اخترته للمؤقت، وسيعلن عن بدء العد التنازلي counting down، وبمجرد بدء عمل المؤقت، فإنه لا يمكنك تغيير الاسم الذي اخترته له.

يمكن مراجعة المؤقتات التي تم ضبطها بأن تطلب من «سيري» اطلاعك عليها:

Hey Siri, what are my timers؟.

يمكنك أيضاً مراجعة حالة كل مؤقت على حدة، إذا ذكرت لـ«سيري» اسم مؤقت معين.

إظهار قائمة «ابدأ» بشكل كامل

يحتوي نظام التشغيل «ويندوز 10» على عدد كبير من الميزات، ومنها إمكانية التحكم في قائمة «ابدأ» start، ليس فقط من خلال ما تحتويه القائمة، بل من خلال إظهارها بشكل مختلف عن المعتاد، كأن تبدو في شكل نافذة كاملة في كل مرة تنقر فوقها. ويتم ذلك من خلال النقر فوق قائمة «ابدأ» start في نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، وتبدو الأيقونة الخاصة بها في شكل مجموعة مربعات.

توجه بعد ذلك إلى أقصى الجانب الأيسر من النافذة، وانقر فوق أيقونة «الإعدادات» settings التي تبدو في شكل ترس أبيض صغير.

انقر داخل النافذة الجديدة فوق تبويب: «إضفاء الطابع الشخصي» personalization، ثم مرر داخل الجانب الأيسر من النافذة التالية، حتى تصل إلى قائمة: «ابدأ» start وانقر فوقها.

انتقل إلى الجانب الأيمن من النافذة، ومرر حتى تصل إلى خيار: «استخدم الشاشة الكاملة لقائمة ابدأ» use start full screen، ثم حرك المؤشر الموجود تحت الخيار السابق من اليمين إلى اليسار لتفعيله.