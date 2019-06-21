تحذير من هجمة وشيكة تستهدف التلفزيونات الذكية

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

حذّر خبراء في أمن المعلومات من هجمة أمنية وشيكة يحتمل أن تتعرض لها أجهزة التلفزيونات الذكية، يرجح أن تتم بواسطة برمجيات وفيروسات خبيثة، أبرزها فيروسات الفدية التي تشفر الجهاز، وتمنع تشغيله، إلا بعد دفع فدية مالية للمهاجمين.

ودعا الخبراء أصحاب تلك الأجهزة إلى توخي الحيطة والحذر خلال الفترة المقبلة، والقيام ببعض الاجراءات الوقائية، من بينها المسح الدوري للجهاز للتأكد من عدم إصابته بالفيروسات، فضلاً عن التخلص منها قبل أن تبدأ ممارسة نشاطها.

واكتسب هذا التحذير أهميته بعدما أكدت كل من شركتي «كاسبرسكي» الروسية لأمن المعلومات، و«سامسونغ» الكورية الجنوبية التي تعد من أكبر الشركات المصنعة لتلك الأجهزة عالمياً، جدية التحذير.

وجاء تأكيد «كاسبرسكي»، في تصريحات لمؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، يوجين كاسبرسكي، في مقابلة أجرتها معه صحيفة «تليغراف» البريطانية، فيما ظهر تأكيد «سامسونغ» في بيان على الحساب الرسمي لقسم الدعم الفني للشركة بالولايات المتحدة على موقع التدوين المصغر «تويتر»، مصحوباً برابط نشط يحيل المتابعين إلى صفحة على الـ«ويب» تتضمن بعض النصائح والتوجيهات الأولية التي قالت «سامسونغ» إنه يفضل القيام بها على سبيل الوقاية.

تحذير «كاسبرسكي»

وفي مقابلته مع «تليغراف» أفاد كاسبرسكي، بأن الفيروسات تشق طريقها الآن إلى التلفزيونات الذكية، بعدما اجتاحت الحاسبات المكتبية والمحمولة والهواتف الذكية، وبات تهديدها وشيكاً، حيث إن هناك دلائل على أنه سيحدث قريباً جداً دون أدنى شك، خصوصاً في أعقاب التطور السريع في صناعة أجهزة التلفزيون، وزيادة اندماجها مع الإنترنت.

وتساءل قائلاً: «ما الفرق بين التلفزيون الذكي والحاسب؟ إنه مجرد الشاشة الكبيرة وجهاز التحكم عن بعد، وفيما عدا ذلك هناك الكثير من أوجه التطابق»، موضحاً أن هناك نظام تشغيل، ربما يكون «ويندوز» أو «ماك» في الحاسبات، بينما في التلفزيونات الذكية هو «أندرويد» أو «آي أو إس»، كما أن هناك المعالج الدقيق، الذي ربما يكون من الفئة والجيل نفسيهما في الحالتين، إلى جانب شرائح الذاكرة الالكترونية (الرام) التي تتطابق ايضاً في الحالتين، من حيث الفئة والبنية الهيكلية، لكن تختلف من حيث الطراز.

وأضاف أن هناك وحدة التخزين، وهي عامل مشترك كامل بين الجهازين، وكذلك خط اتصال بالإنترنت، ربما يكون مباشرة عبر «كابلات» النطاق العريض مثل «دي إس إل» وغيرها، أو من خلال شبكات «واي فاي» منزلية ومكتبية، مشيراً إلى أن هذا الوضع يجعل الهجمات الأمنية على أجهزة التلفزيونات الذكية أمراً منطقياً ومتوقعاً وجدياً للغاية، ومسألة وقت.

وأكد كاسبرسكي، أنه كإجراءات أولية مضادة للهجمة الوشيكة، أصبح هناك الآن أول برنامج مبدئي لمكافحة فيروسات التلفزيون، لافتاً إلى أن شركة «كاسبرسكي» ومعها العديد من شركات أمن المعلومات، تعمل بجدية لمواجهة هذه المسألة حينما يطلق المهاجمون والمخترقون أول فيروس مخصص للتلفزيون.

تحذير «سامسونغ»

من جهتها، بينت شركة «سامسونغ» أنه «إذا كنت تمتلك تلفزيوناً ذكياً، فمن المحتمل أن تربطه بالإنترنت للوصول إلى التطبيقات الشائعة مثل (نيتفليكس)، ومن خلال القيام بذلك، فإنك تخاطر أيضاً، إذ قد يصاب جهاز التلفزيون الخاص بك بالبرمجيات الخبيثة».

واقترحت «سامسونغ» للوقاية من ذلك تشغيل برنامج فحص فيروسات منتظم على أجهزة التلفاز، وقالت: «مثلما أنه من المهم إجراء مسح ضوئي لجهاز الحاسب الخاص بك بحثاً عن فيروسات البرامج الضارة، فهذا مهم وصحيح أيضاً بالنسبة لتلفزيون (كيو إل إي دي) إذا كان متصلاً بشبكة (واي فاي)، لمنع هجمات البرامج الضارة، ومن الموصى به أن يتم المسح كل بضعة أسابيع».

جاء ذلك في تغريدة للشركة على «تويتر» مع فيديو قصير، يشرح بالضبط كيفية الوصول الى خاصية المسح الأمني والبرنامج المدمج الموضوع معها، والذي يتكون من طبقات عميقة في القائمة، حيث يجب على المستخدم تحميل القائمة، ثم الانتقال الى قائمة «عام»، ومن ثم قائمة «إدارة النظام»، وبعدها قائمة «التأمين الذكي»، ثم مفتاح «مسح»، وبالضغط على هذا المفتاح، تبدأ عملية مسح التلفزيون بحثاً عن الفيروسات، التي تستغرق وقتاً أطول من وقت إجراء الفحص.

تهديد جدي

وبحسب تقرير ظهر على موقع «ذا فيرج» المتخصص في التقنية فإنه من غير الواضح ما إذا كانت تغريدة «سامسونغ» قد وضعت رداً على تهديد جدي وشيك الحدوث فعلياً أم لا، فخلال الفترة الأخيرة لم يتم الإبلاغ عن أي ثغرات أمنية حديثة للتلفزيونات الذكية من «سامسونغ»، لكن في عام 2017 كشفت « ويكيليكس» أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية طورت برنامجاً يسمى «ويبنج انجيد»، كان قادراً على تحويل أجهزة التلفزيون الذكية من «سامسونغ» إلى جهاز استماع، وبعد أقل من شهر على ظهور هذه الحادثة، وجد باحث أمني 40 نقطة ضعف في نظام تشغيل التلفزيون الذكي «تيزان».

هجمات أوسع

نشر موقع «سيلف جروث» تحليلاً بعنوان «كيفية تأمين تلفزيونات (سامسونغ) الذكية من الفيروسات والبرامج الضارة»، أكد فيه أن الخطر المحتمل لا يتوقف عند فيروسات الفدية، التي تشفر الجهاز وتطلب من صاحبه مبلغاً مالياً كفدية لتحريره وتشغيله مرة أخرى، بل تشمل العديد من عناصر التهديد المحتملة الأخرى، منها «أحصنة» طروادة التي تخفي نفسها داخل البرامج المشروعة، والبرامج المصممة للتجسس، والفيروسات من فئة «الديدان» التي باتت تنتقل من شبكات الحاسب الى التلفزيون الذكي.