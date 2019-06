المصدر: الامارات اليوم

زيادة حجم صفحات الـ«ويب»

تعرض بعض صفحات الـ«ويب» المحتوى بحجم صغير، وبشكل لا يتناسب مع القدرات البصرية للبعض، أو لا يتناسب مع رغبة البعض في تفحص الصور الخاصة بالمنتجات في حالة الشراء عبر الـ«ويب»، لذلك يقدم متصفح «سفاري» لمستخدميه ملمح «تكبير الصفحات» Page Zoom. فإذا كنت من مستخدمي «سفاري»، ورغبت في تحسين عملية تصفح موقع معين، اتبع ما يلي: توجه إلى أعلى شريط القوائم في المتصفح، وانقر فوق قائمة «العرض» view، ثم مرر داخل القائمة المنسدلة حتى تصل إلى خيار Zoom In وانقر فوقه، وإذا رغبت في العودة إلى الوضع السابق، انقر قائمة العرض نفسها، ومرر داخل النافذة المنسدلة، ثم انقر خيار: Zoom Out. كما يمكنك أن تنقر فوق قائمة Safari في شريط الأدوات وفوق خيار «إعدادات هذا الموقع»Settings for This Website داخل النافذة المنسدلة، وبعد ذلك مرر الفأرة فوق المؤشر الخاص بـ«تقريب الصفحة»، وانقر فوق الأسهم التي تشير إلى الأعلى أو إلى الأسفل لتختار من بين الخيارات المتاحة.

تغيير لغة «سيري» على مكبرات الصوت

يمكن لمستخدمي «مكبرات صوت» HomePod تغيير اللغة التي يتحدثون بها إلى المساعد الرقمي «سيري» عبر هذه الأجهزة، وذلك للتجاوب مع تعدد مستخدمي هذه الأجهزة في المكان نفسه، لكن البعض يفضلون أحياناً التحدث مع «سيري» باللغة التي يتعلمونها، باعتبار ذلك نوعاً من الممارسة التي تحسن طريقتهم في النطق والاستماع. لذا إذا كنت من مستخدمي أجهزة HomePod، يمكنك تغيير لغة «سيري» على مكبر الصوت من خلال هاتف «آي فون» أو جهاز «آي باد» باتباع الآتي: انقر فوق تطبيق المنزل Home لفتحه، ثم انقر مع التثبيت فوق الصفحة الرئيسة لجهاز HomePod أو على شاشة المكان الموجود به الجهاز، ثم انقر خيار «الإعدادات» settings، وبعدها مرر إلى الأسفل داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى القسم الخاص بـ«سيري»، ومن خلاله انقر خيار اللغة، ثم اختر اللغة التي تفضلها من القائمة التي ظهرت وأغلق التطبيق، أو انقر فوق السهم الذي يشير إلى العودة إذا كنت ترغب في إجراء المزيد من التغييرات.