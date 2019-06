المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تصغير النوافذ المفتوحة في «ويندوز 10»

أضاف نظام التشغيل «ويندوز 7» زر «سطح المكتب» desktop إلى شاشة سطح المكتب بحيث يقوم المستخدم بالنقر فوقه للوصول إلى هذه الشاشة بسرعة مهما فتح من النوافذ والبرامج. وانتقلت الميزة نفسها إلى «ويندوز 10»، بحيث يتمكن المستخدم بعد النقر فوق المستطيل الفضي الصغير الموجود في نهاية الجانب الأيمن من شريط المهام الانتقال إلى سطح المكتب. لكن شركة «مايكروسوفت» أضافت إلى هذا الملمح ميزة تصغير النوافذ المفتوحة أيضاً أو إخفائها. فإذا كنت من مستخدمي «ويندوز 10» ورغبت في تفعيل هذه الميزة، اتبع ما يلي: توجه إلى قائمة «ابدأ» start، ومرر داخل الجانب الأيسر من الشاشة ثم انقر زر «الإعدادات»، ومن ثم مرر داخل النافذة الجديدة وانقر تبويب إضفاء الطابع الشخصي، وبعدها مرر مجدداً داخل النافذة التالية حتى تصل إلى قسم «شريط المهام» Taskbar وانقر فوقه، ثم ابحث داخل الجانب الأيسر من النافذة عن خيار «استخدام النظرة الخاطفة لمعاينة سطح المكتب» Use peek to preview the desktop.

تسجيل الخروج مـن أجهزة «نيتفليكس»

تتيح منصة «نيتفليكس» عدداً كبيراً من الأفلام والعروض التلفزيونية التي تضمن للمستخدم مشاهدتها من أي مكان وفي أي وقت. وأحياناً يضطر المستخدم لاستخدام أجهزة الآخرين لمشاهدة تلك العروض، ثم ينسى تسجيل الخروج من حسابه على «نيتفليكس». لكن شركة «أبل» أتاحت تسجيل الخروج من الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها. فإذا كنت من مستخدمي «نيتفليكس» وترغب في استخدام أجهزة «آي أو إس» في تسجيل الخروج من جميع الأجهزة المتصلة بحسابك على الشبكة، اتبع التالي: افتح متصفح «سفاري» وتوجه إلى منصة «نيتفليكس» على الـ«ويب»، ثم سجل الدخول إلى حسابك، ومن ثم انقر أيقونة «المزيد» more، وبعدها انقر خيار «الحساب» Account، ثم مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى تبويب «الإعدادات»، وابحث تحته عن خيار «تسجيل الخروج من جميع الأجهزة»Sign out of all devices، وأكّد داخل النافذة التالية رغبتك في تسجيل الخروج بالنقر فوق خيار «تسجيل الخروج» Sign Out.