«إتش بي» تطلق قاعدة إرساء جديدة

المصدر: بالو ألتو - د.ب.أ

أعلنت شركة «إتش بي»، أمس، عن إطلاق قاعدة الإرساء (USB-C Dock G5) الجديدة المزودة بمنافذ جديدة، وتمتاز بتصميم جذاب مع إمكانية شحن أجهزة الـ«لاب توب» الموصلة بها بقدرة 100 واط حداً أقصى.

وأوضحت الشركة الأميركية أن تصميم قاعدة الإرساء الجديدة يتشابه مع القاعدة (Thunderbolt Dock G2)، إلا أنه يمكن استعمالها مع جميع أجهزة الـ«لاب توب» المزودة بمنفذ (USB-C)، حتى مع عدم دعم منفذ (Thunderbolt 3)، وبالتالي فإن هذه القاعدة تعمل مع معظم الأجهزة الحالية بغض النظر عن الشركة المنتجة.

وأضافت أنه إذا قام المستخدم بتوصيل جهاز «لاب توب» بقاعدة الإرساء الجديدة فإنه يتم شحنه بقدرة تصل إلى 100 واط، مع زيادة منافذ التوصيل بأجهزة الـ«لاب توب» بوضوح، حيث تشتمل قاعدة الإرساء على منفذي (USB-A 3.0) ومنفذي (DisplayPort) ومنفذ (HDMI 2.0) ومنفذ (USB-C)، والذي يمكن استعماله لشحن بعض الأجهزة الطرفية الأخرى مثل الهواتف الذكية بقدرة 15 واط.

وأشارت الشركة إلى أن قاعدة الإرساء الجديدة تتيح كذلك إمكانية تشغيل شاشتين خارجيتين بشكل متزامن، لافتة إلى إطلاق القاعدة الإرساء في الأسواق العالمية خلال الصيف الجاري بـ209 دولارات (768 درهماً).