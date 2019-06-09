المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نقل الملاحظات من Apple Notes إلى Google Keep

رغم أن تطبيق الملاحظات Apple Notes الخاص بأجهزة «أبل» قد تم تطويره، فإن البعض يفضل استخدام تطبيق ملاحظات Google Keep لسهولة الوصول إليه عبر الويب، عبر متصفح «كروم» أو من خلال أجهزة «أندرويد» و«ios». كما أن ارتباطه بتطبيقات Google Docs، وGmail يجعل تمسك المستخدمين به أكبر. لكن تطبيق Apple Notes يعوق تصدير المذكرات، كما أن «غوغل» لم يزود التطبيق بملمح الاستيراد التلقائي للملاحظات. ويعني ذلك أن يقوم المستخدم بتصدير الملاحظات يدوياً من تطبيق لآخر. فإذا رغبت في نقل إحدى الملاحظات لتطبيق Google Keep، فاتبع هذه الخطوات:

• ثبت Google Keep، ثم افتح Apple Notes.

• افتح الملاحظة ثم انقر فوق Share.

• انقر فوق More.

• مرر حتى تصل إلى Google Keep وانقر فوقه.

• ستظهر أمامك نافذة منبثقة، اختر من خلالها الحساب الذي ترغب في إضافة الملاحظة إليه، ثم انقر فوق Post، وستتم إضافة الملاحظة إلى Google Keep، ويمكنك اتباع الخطوات نفسها مع الملاحظات الأخرى.