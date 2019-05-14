إيلون ماسك.. الأكثر تأثيراً في عالم التقنية لعام 2019

المصدر: القاهرة ــ الإمارات اليوم

فاز الرئيس التنفيذي لشركتَي «تسلا» و«سبيس إكس»، إيلون ماسك، بالمرتبة الأولى ضمن قائمة «أكثر الأشخاص المؤثرين بعالم البرمجة والتقنية» لعام 2019، التي تضم 25 شخصاً من كبار القادة والمشاهير.

وحلّ رئيس شركة أمازون الأميركية، جيف بيزوس، في المرتبة الثانية، ورئيس «مايكروسوفت»، ساتيا ناديلا، في المرتبة الثالثة، فيما تخلف رئيس «فيس بوك»، مارك زوكربيرغ، للمرتبة السابعة، ورئيس «أبل»، تيم كوك، للمرتبة الثامنة.

وخرج من القائمة قادة كبار لشركات «إنتل»، و«آي بي إم»، و«سامسونغ»، و«أوراكل»، و«كوالكوم»، فيما دخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليحتل المرتبة الخامسة، والرئيس الصيني شي جين بينج في المرتبة 12.

ونشرت هذه الاختيارات، أول من أمس، 12 مايو الجاري، ضمن نتائج استطلاع الرأي السنوي التاسع لمبرمجي العالم، الذي يجريه منتدى «ستاك أوفر فلو»، الذي يعتبر أكبر منتدى عالمي للبرمجة عبر الانترنت.

وظهرت النتائج على الصفحة الخاصة بالمسوح والاستطلاعات بموقع المنتدى stackoverflow.com/‏‏‏‏survey/‏‏‏‏2019، وهو مسح يتم فيه أخذ استطلاع رأي مبرمجي العالم حول أوضاع صناعة البرمجة وتقنية المعلومات، ويشارك فيه عشرات الآلاف من المبرمجين، فيما وصل العدد العام الجاري إلى 90 ألف مبرمج من مختلف التخصصات والأعمار والدول.

وتضمن استطلاع العام الجاري سؤالاً حول: «من هو الشخص الذي تعتقد أنه الأكثر تأثيراً في البرمجة وعالم التقنية لعام 2019؟»، وجاءت النتيجة كالتالي:

1- إيلون ماسك

المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، وشركة حفر الانفاق الذكية «هايبر لوب». وسبق له أن شارك في تأسيس شركات «باي بال» للمدفوعات الإلكترونية و«أوبن إيه آي» للذكاء الاصطناعي، و«نيورال لينك» للشبكات المتقدمة، وحصل على 30.2% من الأصوات.

2- جيف بيزوس

مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أمازون»، أكبر شركة للتجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية عبر الإنترنت، وتبلغ قيمتها السوقية حالياً 916 مليار دولار. وحصل على 7.2% من الأصوات.

3- ساتيا ناديلا

الرئيس التنفيذي الحالي لشركة «مايكروسوفت»، ويشغل هذا المنصب منذ عام 2014، واستطاع أن يجعلها الشركة الأكثر قيمة في العالم حالياً، متفوقة على «أبل» و«أمازون»، وحصل على 4.4% من الأصوات.

4- المبرمج العادي «أنا نفسي»

صوت 2.5% من المبرمجين لفكرة «المبرمج العادي»، أو «أنا نفسي» باعتباره الشخص الأكثر تأثيراً بصناعة البرمجة والتقنية حول العالم لعام 2019، وجاء في المرتبة الرابعة.

5- دونالد ترامب

حصل رئيس الولايات المتحدة على 2.2% من الأصوات، لكونه أصدر أمراً تنفيذياً بالمضي قدماً، والتنفيذ الفعلي في استراتيجية الذكاء الاصطناعي لأميركا، وأعلن عزمه إطلاق تحقيقات لمكافحة الاحتكار لدى كل من «أمازون» و«فيس بوك»، و«غوغل».

6- سوندر بيشاي

هو الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل» من 2015، والمسؤول قبل ذلك عن «غوغل كروم»، ونظام تشغيل «أندرويد»، وحصل على 1.9% من الأصوات.

7- مارك زوكربيرغ

هو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «فيس بوك»، التي تضم الآن أكثر من 1.5 مليار مستخدم نشط يومياً. وأثار لغطاً كبيراً حول قضية خصوصية البيانات، وحصل على 1.7% من الأصوات.

8- تيم كوك

هو رئيس شركة «أبل» الأميركية منذ عام 2011، وفي عهده أصبحت «أبل» أول شركة تتخطى قيمتها تريليون دولار، وحصل على 1.3% من الأصوات.

9- لينوس تورفالدس

هو مخترع نظام تشغيل «لينكس» المجاني مفتوح المصدر المنافس لـ«ويندوز»، وكان الشخص الوحيد الذي دخل القائمة بمفرده دون أن يكون وراءه شركة تقنية، وحصل على 1.1% من الأصوات.

10- بيل غيتس

المؤسس المشارك لـ«مايكروسوفت»، ورئيسها التاريخي لعقود، دخل القائمة باعتباره مصدر إلهام لمبرمجي العالم، وحصل على أقل من 1% من الأصوات.

11- دان أبراموف

مهندس برمجيات شهير، يعمل عضواً في فريق الاستجابة داخل «فيس بوك»، وطور مكتبة «جافا سكريبت» واسعة الانتشار التي تقدم للمبرمجين ميزات تفاعلية للتطبيقات.

12- شي جين بينغ

رئيس جمهورية الصين الشعبية، الذي يقود مبادرة «صنع في الصين 2025»، التي تركز على الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات، ويخوض مع الولايات المتحدة حرباً تجارية تؤثر في صناعة التقنية.

13- إيفا جو

مبتكر تقنية «جيو جيه إس»، وهو إطار عمل بلغة «جافا سكريبت» مفتوح المصدر، واسع الانتشار في بناء واجهات المستخدم.

14- أندرو نيج

مؤسس ورئيس شركة «كورسيرا» للتدريب عبر الإنترنت، وشركة «لاندنج إيه آي» للذكاء الاصطناعي، ومصنف على أنه واحد من ألمع علماء الكمبيوتر الأكثر شهرة عالمياً.

15- ريتشار ستولمان

رئيس ومؤسس مؤسسة البرمجيات الحرة، والأب الروحي لحركة البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر عالمياً منذ عام 1983، والتي تحولت إلى تيار رئيس في صناعة البرمجة حالياً.

16- فيتاليك بوتين

أحد مؤسسي عملة الإنترنت المشفرة «إيثيريوم» التي تعمل بتقنية سلاسل الكتل، وهو في عمر 21 عاماً، وهو عضو نشط في مجتمع العملات الرقمي المشفرة، ومؤسس لعملة «بيتكوين».

17- لاري بيج

الرئيس التنفيذي لشركة «ألفابت» مالكة شركة «غوغل» الأميركية، والمؤسس المشارك لـ«غوغل» عام 1998.

18- ريتش هيكي

المدير التنفيذي لقطاع التقنية في شركة «كوجنايتكت»، ومبتكر لغة البرمجة التي تحمل اسم «كلوجر»، وقاعدة بيانات «داتوميك»، وتعتبران حالياً من الأدوات المهمة في عالم البرمجة.

19- أجيت باي

رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية، الذي اتخذ سياسات صارمة مؤثرة على مسيرة التقنية، من بينها إلغاء سياسة «الإنترنت العادل» التي وضعت خلال فترة الرئيس السابق باراك أوباما، ومن أكبر الداعين لوضع مزيد من التنظيم والقيود على شركات التقنية.

20- جيف دين

رئيس فريق أبحاث الذكاء الاصطناعي العميق في شركة «غوغل»، وهو مشهور عالمياً ببراعته التقنية العالية.

21- ليزا سو

الرئيسة التنفيذية لشركة «إيه إم دي» ثاني أكبر شركة لإنتاج المعالجات الدقيقة عالمياً، وتشغل المنصب من 2014، وحققت نجاحات متوالية أمام منافستها الكبرى «إنتل».

22- جون سكيت

مهندس برمجيات في شركة «غوغل»، والمساهم الرئيس في منتدى «ستاك اوفر فلو». وتتركز براعته التقنية في نظم الموارد البشرية والموظفين.

23- ديميس هاسبس

المؤسس والمدير التنفيذي لشركة أبحاث الذكاء الاصطناعي «ديب مايند»، أو العقل العميق، التي استحوذت عليها «غوغل» في عام 2014، ولايزال من ألمع خبراء الذكاء الاصطناعي عالمياً.

24- جاك ما

مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «علي بابا» الصينية للتجارة الإلكترونية، والذي جعل منها أكبر شركة عالمية من حيث الطرح العام للأسهم في البورصات.

25- فيرنر فوجيلز

المدير التنفيذي للتقنية في «أمازون» ونائب رئيس الشركة، ويعد من كبار خبراء الحوسبة السحابية المخصصة للمؤسسات عالمياً.