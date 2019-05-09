المصدر: دبي-الامارات اليوم.

حذف ذاكرة التخزين المؤقتة في Spotify

يشكل تناقص مساحة التخزين على الهاتف هاجساً مزعجاً لمستخدمي هواتف «آي فون». لكن الحل غالباً ما يتجه إلى حذف الصور أو التخلص من بعض التطبيقات. غير أن هناك وسيلة أخرى تستعيد للمستخدم جزءاً من ذاكرة التخزين على الهاتف دون التخلص من التطبيقات، وهي التخلص من الملفات المؤقتة التي تم تخزينها. ومن التطبيقات التي تحتوي على هذه الأداة وتمكن المستخدم من تفعيلها بطريقة سهلة تطبيق Spotify. فإذا كنت من مستخدمي التطبيق ورغبت في التخلص من بيانات ذاكرة التخزين المؤقتة، اتبع ما يلي: افتح التطبيق وتوجه إلى نهاية الجانب الأيمن من الشاشة، وانقر فوق تبويب «مكتبتك» Your Library، ثم انتقل إلى أعلى يمين النافذة الجديدة وانقر فوق ترس الإعدادات ذي اللون الأبيض، ومن ثم مرر للأسفل داخل النافذة التالية، وانقر خيار «التخزين» Storage، وبعدها توجه إلى نهاية النافذة الجديدة، وانقر فوق الزر الأبيض الخاص بـ«التخلص من البيانات المؤقتة» Delete Cache، ثم انقر زر «حذف ذاكرة التخزين المؤقتة» الذي سيظهر مجدداً داخل نافذة صغيرة.