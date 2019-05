المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحويل المستندات إلى ملفات pdf مشفّرة

إذا رغبت في تحويل أحد المستندات المعدّة من خلال برنامج Microsoft word إلى ملف محمي pdf من خلال كلمة سر (مشفر)، اتبع ما يلي: افتح المستند الذي ترغب في إعداده، ثم توجه إلى شريط القوائم في أعلى الشاشة وانقر فوق قائمة ملف في نهاية الجانب الأيسر، ومن ثم مرر يسار النافذة التالية، وانقر فوق خيار «تصدير» export، وبعد ذلك انقر خيار Create Pdf/‏‏Xps في أقصى يمين النافذة الجديدة، ثم توجه إلى نهاية الجانب لنافذة الحفظ، وانقر فوق زر الخيارات. وعندها مرر داخل النافذة الصغيرة حتى تصل إلى الخيار الأخير الخاص بـ«تشفير المستند بكلمة مرور» Encrypt the document with a password، وانقر فوقه، ثم فوق زر «الموافقة» ok في نهاية الشاشة، وبعدها أدخل كلمة السر التي ترغبها داخل حقل النص في النافذة الجديدة، ثم انقر زر «الموافقة» في نهايتها. وفي النافذة التالية أدخل اسماً جديداً للمستند إذا رغبت في تغيير الاسم القديم، ثم انقر فوق زر «النشر» Publish في نهاية الجانب الأيمن من النافذة.

تغيير أسماء القنوات على «يوتيوب»

تسمح منصة «يوتيوب» لمستخدميها بإنشاء قنوات ينشرون من خلالها المحتوى الخاص بهم ويعرضونه للجمهور. ومع مرور الوقت قد يجد المستخدم أن الاسم الذي اختاره لا يعبر عن محتواها، فيفكر في تغييره. لذا فإن موقع «يوتيوب» يسمح بإجراء هذه التغيير بسهولة. فإذا كنت من أصحاب القنوات على الموقع وفكرت في تغيير اسم قناتك، اتبع التالي:

توجه إلى موقع «يوتيوب» على الـ«ويب» وسجل الدخول إلى حسابك، ثم انقر فوق صورة ملفك الشخصي، ومن ثم انقر تبويب «مبدعي المحتوى» Creator Studio ثم فوق قسم «عرض القنوات» View Channel، لتلاحظ وجود أيقونة الإعدادات بجوار اسم القناة في النافذة الجديدة، وعندها انقر فوقها ثم انقر خيار «إعدادات القناة» Channel Settings، وبعد ذلك ستظهر نافذة جديدة، انقر فوق خيار «التعديل على (غوغل)» Edit On Google الموجود على يمين اسم القناة، ثم اتبع إجراءات إدخال الاسم الجديد، ومن ثم انقر زر الحفظ، وأعد تحميل الصفحة لترى الاسم الجديد للقناة.