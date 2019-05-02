أساور اللياقة البدنية لا توفر حماية كافية للبيانات

المصدر: هانوفر - د.ب.أ

ذكرت مجلة (c’t) الألمانية أن المواقع الإلكترونية الخاصة ببيانات أساور اللياقة البدنية أو الساعات الرياضية لا توفر حماية كافية للبيانات، وبالتالي يمكن أن تقع البيانات في أيدي أطراف ثالثة تستغلها في الإعلانات الموجهة على سبيل المثال.

وأفادت المجلة بأنها توصلت إلى تلك النتيجة بعد إجراء اختبار على 14 موقعاً إلكترونياً لمعالجة بيانات أساور اللياقة البدنية أو الساعات الرياضية، مثل معدل النبض والمسافات المقطوعة وسجل النوم.

وأشارت إلى أن نتائج الاختبار أظهرت أن الشروط والأحكام الخاصة بمقدمي الخدمة بشكل عام لا تستبعد تخزين البيانات على خوادم في بلاد غير أوروبية، ما يجعل البيانات عرضة للوقوع في أيدي أطراف ثالثة، بسبب ضعف قوانين حماية البيانات في تلك البلدان.

ولفتت (c’t) إلى أن شركتي «أبل» و«سامسونغ» الأكثر صرامة في ما يخص حماية البيانات، موضحة أن «أبل» تجعل بيانات الصحة واللياقة البدنية بتطبيق Health قاصرة على هاتف «آي فون»، مع توفير حماية مشفرة على خدمة التخزين السحابي iCloud.