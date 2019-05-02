انتهاك الخصوصية وتحيز الذكاء الاصطناعي أبرز مشكلات الإنترنت في 2019

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

أفاد تقرير «صحة الإنترنت 2019» بأن الشبكة العنكبوتية تعاني مشكلات عدة، أبرزها سيطرة شركات تقنية كبرى على حياة المستخدمين عبر الانترنت وانتهاك خصوصيتهم من خلال التطبيقات والبرامج التي تلهث وراء البيانات الخاصة وتتعقبها على مدار اللحظة، سعياً وراء أغراض إعلانية وتجارية معينة، فضلاً عن تحيز أدوات الذكاء الاصطناعي ضد فئات بعينها، مشيراً إلى أن المخاوف بشأن آثار المواد الإباحية على المراهقين باتت أكثر من أي وقت مضى، مع تواجد معطم الشباب على الإنترنت بشكل دائم.

وشارك في إعداد التقرير الصادر عن مؤسسة «موزيلا» للبرمجيات مفتوحة المصدر، والذي تم نشره على موقع منظمة صحة الإنترنت (internethealthreport.org)، أخيراً، عشرات المفكرين والباحثين والناشطين في مجال الانترنت حول العالم من المهتمين بصحة حياة المستخدمين على الانترنت، وممن يشعرون بعدم الارتياح لبعض الجوانب المتعلقة بكيفية تطور الشبكة، مثل الخصوصية التي يتم انتهاكها، والافتقار إلى الشفافية التي تتعارض مع مبادئ تأسيس الـ«ويب».

ولذلك يسعى التقرير إلى أن يضع «سياقاً» لتلك الامور، وأن يصل إلى نقطة للحوار الجاد حول «صحة الإنترنت»، وأن يعمل كمرجع يمكن العودة إليه على مدار العام في هذا الصدد.

سيطرة

ويغطي «تقرير 2019» موضوعات رئيسة تتعلق بصحة الإنترنت، منها اللامركزية والشمول الرقمي والانفتاح والخصوصية والأمان ومحو الأمية على الـ«ويب»، كما يتناول المخاطر المتعلقة بهذه الموضوعات، مثل التهديدات التي تحملها ظاهرة «التزييف العميق» عبر الشبكة، وإمكانات منصات وسائل الإعلام الاجتماعية المملوكة للمستخدم، فضلاً عن مخاطر تبادل نتائج الحمض النووي على الإنترنت، والتحيز والعنصرية التي تحملها الكثير من تطبيقات وأدوات الذكاء الاصطناعي ضد فئات بعينها.

وكشف التقرير كيف أن مركزية صناعة التكنولوجيا، منحت بعض الشركات الكبرى مثل غوغل وأمازون وتينسنت، سيطرة على حياة مستخدمي الإنترنت. وذكر أنه إذا كانت هذه الكيانات التقنية العملاقة لديها القدرة على التأثير على جوانب أكثر من حياتنا، ففي المقابل أصبحت المدن الذكية هي الوضع الراهن الذي يعترض هذه المركزية، حيث إن العديد من المدن حول العالم تقوم ببناء تحالفات تؤكد على حقوق الإنسان، وليس فقط المصالح التجارية في المنصات الرقمية، وهناك إرادة متزايدة لتنظيم التكنولوجيا الكبيرة والبحث عن بدائل لامركزية.

تحيز

ولفت التقرير إلى كيفية عمل الذكاء الاصطناعي على أتمتة أو ميكنة اتخاذ القرارات التي تغير حياة المستخدمين وجعل المدن أكثر ذكاء، لكنه بين في الوقت نفسه أن عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة والصين يقومون بتدريب ونشر الذكاء الاصطناعي بسرعة مذهلة لا يأخذ في الحسبان الأضرار المحتملة.

وأفاد بأنه غالباً ما تكون هناك فرصة لحدوث تحيز بالتكنولوجيا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والمستخدمة عند تطبيق القانون، أو الخدمات المصرفية، أو التوظيف أو الإعلانات ضد النساء مثلاً أو الأشخاص ذوي اللون بسبب البيانات المعيبة، والافتراضات الخاطئة، إلى جانب الافتقار إلى عمليات التدقيق الفني.

الخصوصية

وأكد تقرير «صحة الإنترنت 2019» أن الخصوصية باتت مشكلة حرجة على الإنترنت، حيث تستخدم الشركات كل نقرة يقوم بها المستخدم لتبحث في ملفه الشخصي واستهدافه، مشيراً إلى أن معظم التطبيقات تنقل البيانات إلى شركات الإنترنت الكبرى من خلال «متتبعات البيانات» لأغراض إعلانية أو تجارية.

وأوضح أنه في أحسن الأحوال، هذا يعني الإعلانات المتلاعبة، لكن في أسوأ الأحوال، يمكن ذلك أن ينشر معلومات مضللة، لافتاً إلى أن هناك مبادرات جديدة لمنع الإعلانات الرقمية أو إصلاحها.

وبين التقرير أن أكثر من 80% من الشباب العالمي موجودون على الإنترنت دائماً، ولذلك أصبحت المخاوف بشأن آثار المواد الإباحية على المراهقين أكثر من أي وقت مضى.

تشخيص تقريبي

قال كبير المحللين ورئيس تحرير موقع «تيك ريبابليك» و«شبكة زد دي نت»، ستيف رينجر، إن «ما ورد في تقرير (صحة الإنترنت 2019) يوضح أن تحديد ما إذا كان الإنترنت صحياً أم لا، يعتمد على مكانك ومن أنت، وربما كان الجانب الأكثر إيجابية هو أننا على الأقل لدينا الآن فهم للأعراض، وربما حتى تشخيص تقريبي على الأقل لمشكلات الإنترنت».

وأضاف: «قد يكون الوصول إلى حل ناجع أمراً صعباً للغاية، وقد تكمن المشكلة في غياب الخصوصية وسعي البعض لتعزيز نظرتهم الخاصة إلى العالم، وربما لا تكون المشكلة الأكبر في أن الإنترنت ليس على ما يرام، بل في أن هناك الكثيرين الذين يسعدهم ألا يروه بصحة جيدة مرة أخرى».

80 %

من الشباب العالمي

موجودون على

الإنترنت دائماً.