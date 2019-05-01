المصدر: الامارات اليوم

حل مشكلات الدخول إلى Pocket

يسمح تطبيق Pocket بالاحتفاظ بالمحتوى الذي يلاقي إعجاب المستخدمين. ويمكن لمستخدمي متصفح «فايرفوكس» تسجيل الدخول إليه من خلال حساباتهم على المتصفح، حيث يعمل التطبيق كإضافة ملحقة بالمتصفح. لكن أحياناً يصعب تسجيل الدخول إلى التطبيق من خلال الأيقونة الخاصة به في الصفحة الرئيسة للمتصفح، غير أنه يمكن التغلب على ذلك بمنح Pocket بعض الاستثناءات. فإذا كنت ترغب في الاستفادة من Pocket عبر «فايرفوكس» بمنحه بعض الاستثناءات، اتبع ما يلي: انقر أيقونة التنقل الرئيسة في المتصفح، ومرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى تبويب الخيارات وانقر فوقه، ومن ثم انتقل إلى قسم الخصوصية والتأمين، وتحت فئة السجل انقر خيار استخدم إعدادات خاصة للسجل من القائمة المنسدلة التي ظهرت. وبعدها أزل علامة التأشير من المربع المجاور لخيار استخدم وضع التصفح الشخصي دوماً، ثم انقر زر الاستثناءات، وأدخل العبارة التالية في حقل العنوان الخاص بالموقع: (getpocket.com) ثم انقر زر السماح، ومن ثم زر حفظ التغييرات.

إضافة الصور إلى رسائل iMessage

إذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل «آي أو إس 12» ورغبت في إضافة الصور إلى رسائل تطبيق iMessage، اتبع الخطوات التالية:

افتح التطبيق الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل فقاعة بيضاء فوق خلفية خضراء، ثم انقر «أيقونة إنشاء رسالة» compose message icon وتبدو في شكل قلم وورقة في أعلى يسار الشاشة.

ومن المفترض أن يظهر تحت حقل النص شريط التطبيقات، فإذا لم يكن ظاهراً، انقر فوق رأس السهم الذي يشير إلى اليمين بجوار حقل النص، ثم انقر فوق أيقونة متجر التطبيقات التي تبدو في شكل حرف «A».

وبعد ذلك انقر فوق أيقونة تطبيق الصور التي تبدو في شكل زهرة ملونة في أقصى اليسار أسفل حقل النص. وعندها ستظهر أمامك نافذة تضم فئتين من الصور:

الأولى تتضمن «الصور الحديثة» Recent Photos، فيما تضم الثانية «كل الصور الموجودة بالتطبيق»All Photos، وهنا اختر الفئة التي تحتوي على الصورة المرغوبة، ومن ثم انقر فوق الصورة ثم زر الإرسال الذي يبدو في شكل سهم يشير للأعلى داخل دائرة صغيرة.