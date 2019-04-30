«فيس بوك» مشفر ومغلق بعد 5 أعوام

المصدر: القاهرة ــ الإمارات اليوم

أعلن مؤسس موقع «فيس بوك» ومديره التنفيذي، مارك زوكربيرغ، عن خطته لتقسيم موقع التواصل الاجتماعي المشهور إلى قسمين أو فضاءين مختلفين متمايزين بعد خمس سنوات، موضحاً أن القسم الأول مخصص للتواصل المفتوح بلا قيود، وجميع ما يحتويه معلن ومكشوف، بينما الثاني مخصص للتواصل المشفر المغلق، الذي يحقق أعلى مستويات الأمان والثقة لمن يختارون التواصل فيما بينهم بصورة تحقق الخصوصية الكاملة فيما بينهم.

وأضاف زوكربيرغ، خلال مؤتمر صحافي، رداً على الأسئلة التي تلقاها في هذا الصدد حول خطته لتقسيم «فيس بوك»، التي سبق ونشرها في مارس الماضي على صفحته الرسمية في الموقع، أنه خلال الأعوام الخمسة المقبلة سيتم الإعداد لهذا التحول العميق في الموقع ونموذج أعماله، عبر سلسلة كبيرة من فرق التقنية والبرمجة والبنية التحتية، ومشاورات وتنسيق واسع النطاق وبعيد المدى مع الخبراء والنشطاء والحكومات وجهات إنفاذ القانون.

وجاءت إجابات زوكربيرغ خلال المؤتمر الذي عقده أخيراً، حاملة المزيد من الإيضاحات التي لم يتضمنها المنشور السابق الخاص بالخطة، التي تعلقت بالجدول الزمني للتنفيذ، حيث قال زوكربيرغ: «أعتقد أن هذه الخطة ستكون محور تركيز الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة أو أطول من ذلك قليلاً، وستقضي الشركة سنة واحدة على الأقل في التشاور مع الخبراء والحكومة قبل إطلاق الخدمة الخاصة المغلقة».

جوهر الخطة

وعقب المؤتمر الصحافي، أجرى زوكربيرغ مقابلة حصرية مع موقع «وايرد» حول الموضوع نفسه، بين فيها أن جوهر خطته يتلخص في تقسيم «فيس بوك» لقسمين، الأول يطلق عليه «ساحة المدينة»، وفيه يمكن للمستخدمين التحدث إلى العديد من المستخدمين الآخرين في وقت واحد، مثلما هو الحال في موجز أخبار «فيس بوك» والمجموعات ومشاركات قصص «إنستغرام» وغيرها، في حين أن القسم الثاني «غرفة المعيشة»، وهي عبارة مساحة مغلقة، يمكن للأشخاص التفاعل فيها بشكل خاص، وذلك باستخدام المراسلة بتشفير من طرف إلى طرف.

وخلال المقابلة، تلقى زوكربيرغ تساؤلاً عما إذا كان ذلك سيأتي بكلفة، باعتبار التشفير من طرف إلى طرف إلى جانب الخطط الأخرى لمنح المستخدمين مزيداً من التحكم في بياناتهم، مثل أداة محفوظات واضحة وإخفاء المشاركات، سيجعل من الصعب على «فيس بوك» جمع معلومات المستخدم التي يعتمد عليها نموذج أعماله القائم على الإعلانات.

وكانت إجابة زوكربيرغ على ذلك، أن النمو سيكون «أصعب» على شركته الجديدة بعد التقسيم، مؤكداً أن «(فيس بوك) لا يستخدم محتوى الرسائل لاستهداف الإعلانات في الوقت الحالي، لذا فإن تشفير الرسائل لن يكون خسارة كبيرة». وأضاف: «لايزال هناك قدر كبير من العمل فقط في بناء تجربة المستهلك التي يحبها المستخدمون، وسيكون هذا هو الأساس، وإذا فعلنا هذا جيداً، فسيكون العمل جيداً، وبناء على مدى حسن تنفيذها، قد يكون ذلك أفضل أو أسوأ».

الفضاء المفتوح

وأوضح زوكربيرغ فكرة الفضاء المفتوح، قائلاً: «على مدار الـ15 عاماً الماضية، ساعد (فيس بوك) و(إنستغرام) الأشخاص على التواصل مع الأصدقاء والمجتمعات والاهتمامات، ولذلك ستظل الشبكات الاجتماعية المفتوحة مهمة للغاية في حياة المستخدمين للتواصل مع كل شخص تعرفه، واكتشاف أشخاص جدد، وأفكار ومحتوى، ومنح الناس صوتاً على نطاق أوسع».

وأشار إلى أن «المستخدمين يجدون هذه الأشياء قيمة، لكن لايزال هناك الكثير من الخدمات المفيدة للبناء عليها، ولذلك ستظل الساحة المفتوحة أو المكافئ الرقمي لـ(ساحة المدينة)، قائمة، وستشكل القسم الأول من نظام (فيس بوك)».

الفضاء المغلق

أما الفضاء المغلق، فبيّن زوكربيرغ أنه «مع كل الطرق التي يريد المستخدمون أيضاً التفاعل بها بشكل مفتوح، هناك أيضاً فرصة لإنشاء نظام أبسط يركز على الخصوصية أولاً، أو الاتصال الخاص المكافئ لما يحدث في (غرفة المعيشة)، فعندما أفكر في مستقبل الإنترنت، أعتقد أن منصة اتصالات تركز على الخصوصية ستصبح أكثر أهمية من المنصات المفتوحة اليوم».

وأضاف أن «الخصوصية تمنح الناس حرية أن يكونوا أنفسهم والتواصل بشكل طبيعي، واليوم نرى بالفعل أن الرسائل الخاصة والقصص المؤقتة والمجموعات الصغيرة هي إلى حد بعيد المناطق الأسرع نمواً في الاتصال عبر الإنترنت».

خدمات خاصة

أعرب مؤسس موقع «فيس بوك» ومديره التنفيذي، مارك زوكربيرغ، عن اعتقاده بأن مستقبل الاتصالات سيتحول بشكل متزايد إلى خدمات خاصة مشفرة، حيث يمكن للمستخدمين أن يثقوا بما يقولونه لبعضهم بعضاً ويبقى آمناً، وأن رسائلهم ومحتواهم لن يستمر إلى الأبد.

وقال: هذا هو المستقبل، وآمل أن نساعد في تحقيقه، ونحن نخطط لبناء منصة للعديد من أنواع الخدمات الخاصة الأخرى، سيتم بناء هذه المنصة التي تركز على الخصوصية حول مبادئ عدة، أبرزها يتمثل بما يلي:

ـ التفاعلات الخاصة: يجب أن تكون لدى الأشخاص أماكن بسيطة يمكنهم من خلالها التحكم بوضوح في من يمكنه التواصل معهم.

ـ التشفير: يجب أن تكون الاتصالات الخاصة للأشخاص مؤمنة، حيث يمنع التشفير رؤية ما يشاركه الأشخاص في خدماتنا.

ـ السلامة: يجب أن يتوقع المستخدمون أننا سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على أمانهم في خدماتنا في حدود ما هو ممكن في خدمة مشفرة.

ـ تأمين تخزين البيانات: ينبغي على الناس أن يتأكدوا أننا سنقوم بحماية البيانات من الوصول إليها بشكل غير صحيح.