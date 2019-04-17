المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نسخ إضافية من مستندات «غوغل درايف»

قد يحتاج المستخدم إلى إجراء تغييرات على المستندات التي أعدها باستخدام «غوغل درايف»، أو إلى إجراء تعديلات لا تتوافق مع الغرض الذي أنشئت المستندات من أجله، لكن يمنعه من ذلك الخوف من فقدان البيانات أثناء عملية التغيير. لذا ينصح الخبراء بإنشاء نسخة أخرى من المستند الأصلي، ثم إجراء التغييرات المطلوبة عليها.

ولحسن الحظ، يتيح «غوغل درايف» هذه الميزة، لذلك، فإنه يمكنك إنشاء نسخة من أحد مستندات «غوغل درايف»، من خلال تسجيل الدخول إلى حسابك عبر «غوغل درايف» عبر الرابط: https:/‏‏/‏‏drive.google.com.

وعندها، اختر الملف الذي ترغب في إنشاء نسخة أخرى منه، ثم توجه إلى أعلى الشاشة، وانقر فوق زر: «مزيد» من خيارات More actions.

وبعد ذلك، مرر داخل النافذة المنسدلة التي ظهرت أمامك حتى تصل إلى خيار: «إنشاء نسخة» Make a copy وانقر فوقه.

ويمكنك بعدها النقر بزر الـ«ماوس» الأيمن على الملف، ثم النقر فوق خيار: «إعادة التسمية» Rename للتميز بينه وبين الملف الأصلي.

إخفاء لوح صناديق البريد في GMAIL

قدمت منصة «بريد غوغل» GMAIL ميزة جديدة، تتمثل في تكبير حجم نافذة استعراض الرسائل الواردة أو المرسلة، وذلك عن طريق إخفاء اللوح الخاص بصناديق البريد الموجود في جانب النافذة.

لذلك يمكنك الاستفادة من الميزة الجديدة من خلال التوجه إلى منصة بريد «جيميل» GMAIL على الـ«ويب»، ثم سجل الدخول إلى حسابك الشخصي.

إذا كنت تستخدم الواجهة العربية للبريد، فعليك الانتقال إلى الأيقونة التي تبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية مستقيمة في أعلى يمين النافذة، وانقر فوقها.

وعلى الفور ستلاحظ اختفاء قائمة صناديق البريد من الجانب الأيمن من الشاشة، وظهور مجموعة أيقونات فقط.

وبعد ذلك، انقر فوق أيقونة علامة الجمع الملونة لفتح نافذة إنشاء رسالة جديدة، أو انقر فوق الأيقونة الحمراء التي تحمل رقماً لاستعراض صندوق البريد الوارد.

وعندها، انقر فوق الأيقونة التي تبدو في شكل نجم رمادي، لاستعراض الرسائل التي سبق لك تمييزها، أو انقر فوق أيقونة الساعة لتستعرض الرسائل التي قمت في السابق بتأجيل قراءتها.