إنشاء الرموز التعبيرية الشخصية

عندما أجرت شركة «سامسونغ» تحديثاً لسلسلة هواتف (Galaxy S)، وأطلقت هواتف (Galaxy S9) و(+ Galaxy S9)، أضافت عدداً من الملامح لنظام التشغيل الخاص بها، وغيرت الكثير في واجهة المستخدم. فإذا كنت من مستخدمي هواتف (Galaxy S9)، يمكنك أن تفعل ميزة الرموز التعبيرية من نوع AR Emoji، وهي رموز تعبيرية متحركة تشبه صاحب الهاتف، وذلك باتباع التالي:

انقر تطبيق الكاميرا، وتأكد من أنك تستخدم كاميرا الهاتف الأمامية، لتلاحظ في أعلى الشاشة مجموعة من الخيارات، ابدأ بالتمرير حتى تصل إلى تبويب AR Emoji، ثم انقر رمز الوجه في نهاية الشاشة، ومن ثم انقر خيار: Create Your Emoji في يسار الشاشة، لتبدأ بإنشاء الرمز التعبيري، وعندها اجعل رأسك يتوسط عدسة الكاميرا، وتأكد من أن الشعر لا يخفي وجهك، ثم ابتسم دون فتح الشفتين، وبعدها سيسألك التطبيق عما إذا كنت ذكراً أو أنثى، ثم ستبدأ عملية إنشاء الرمز، وسيسمح لك التطبيق بأنواع مختلفة من الخيارات، وبعد الانتهاء سيظهر الشكل الذي صممته في نهاية الشاشة.

تغيير كلمات سر المستندات المحمية

يحتاج المستخدم أحياناً إلى إضافة كلمة سر معينة إلى ملفاته الموجودة على الحاسب أو الهاتف، لكنه يشك أحياناً في تعرف البعض الى كلمة السر الخاصة ببعض تلك المستندات المحمية ويرغب في تغييرها، حيث يمكنه ذلك عبر تطبيقات Pages وNumbers وKeynote على أجهزة «آي فون» و«آي باد». فإذا كنت أعددت بعض المستندات من خلال التطبيقات الثلاثة، وسبق لك تحديد كلمة سر لها، اتبع ما يلي لتغيير كلمة السر التي تشكك في معرفة البعض بها: افتح المستند الذي ترغب في تغيير كلمة السر الخاصة به، وانقر الأيقونة التي تبدو في شكل ثلاث نقاط أفقية في أعلى يمين الشاشة، ثم مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار «تغيير كلمة السر» Change Password وانقر فوقه، ومن ثم اكتب كلمة السر القديمة أمام حقل «كلمة السر القديمة» OLD PASSWORD، وبعدها أدخل «كلمة السر الجديدة» داخل حقل NEW PASSWORD ثم أعد كتابتها داخل حقل «التحقق» VERIFY، ثم أضف ملحوظة تذكرك بكلمة السر داخل حقل «التلميح» HINT، وانقر زر «تم» DONE.