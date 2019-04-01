المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إضافة العلامة التجارية إلى توقيع «جيميل»

يعتمد التسويق الحديث على البث البصري للمعلومات لأنه يسهل عملية التذكر. ولهذا فإن إحدى طرق التسويق المهمة للعلامات التجارية هي وضع «اللوغو» أو الرمز المميز للنشاط التجاري ضمن الرسائل البريدية التي تصل للعملاء.

فإذا كنت من مستخدمي بريد «جيميل» GMAIL ورغبت في إضافة «لوغو» النشاط التجاري إلى التوقيع الذي تزيل به رسائلك البريدية، اتبع ما يلي:

سجل الدخول إلى الحساب البريدي الخاص بنشاطك عبر البريد وانقر فوق أيقونة الترس الرمادي في أعلى الصفحة، ومن النافذة المنسدلة التي ستظهر أمامك، انقر فوق خيار الإعدادات وتأكد من اختيار تبويب الإعدادات العامة، ثم مرر داخله حتى تصل إلى قسم التوقيع، ومن ثم انقر داخل الدائرة المجاورة لخيار التوقيع وابدأ إدخال النص داخل الحقل الفارغ.

وبعد ذلك حرك مؤشر الفأرة إلى الموضع الذي ترغب في إضافة العلامة التجارية عنده، ثم انقرفوق زر إدراج صورة، لتجد طرقاً عدة لتحميل الصورة، وهنا اختر الطريقة التي تريدها.

وبعد تحميل الصورة، انقر فوقها لتعديل حجمها، ومن ثم انقر خيار حفظ التغييرات.

إغلاق «واتس أب» ببصمة الوجه أو الإصبع

لا يفضل الكثيرون اطلاع الآخرين على رسائلهم الشخصية عبر تطبيقات التراسل الفوري أو الشبكات الاجتماعية. ولهذا السبب رحب المستخدمون بإمكانية إغلاق تطبيق التراسل «واتس أب» ببصمة الإصبع أو بصمة الوجه، خصوصاً أن ميزة الرد على الرسائل من مركز التنبيهات والرد على المكالمات تبقى كما هي. فإذا كنت من مستخدمي التطبيق عبر هواتف «آي فون»، فإنه يمكنك تفعيل هذه الميزة باتباع الخطوات التالية: تأكد من تفعيل ملمح التعريف ببصمة الإصبع أو ببصمة الوجه على الهاتف، ومن أن إصدار تطبيق «واتس أب» هو الإصدار الأخير، ثم افتح التطبيق وتوجه إلى نهاية الجانب الأيمن من الشاشة وانقر فوق أيقونة الترس الرمادي الخاصة بالإعدادات ومن ثم مرر داخل النافذة التالية حتى تصل إلى قسم «الحسابات» Accounts وانقر فوقه، وبعدها ابحث عن خيار «الخصوصية» Privacy داخل النافذة الجديدة وانقر فوقه، ثم فوق خيار «قفل الشاشة» Screen Lock داخل النافذة التالية، وعندها حرك المؤشر المجاور لخيار الاحتياج إلى بصمة الوجه أو بصمة الإصبع.