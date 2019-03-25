المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إيقاف ظهور نوافذ التلميح في Photoshop CC

كشف برنامج Photoshop في إصداراته الحديثة عن ميزات عدة عبر ظهور نوافذ منبثقة عند التمرير فوق بعض الأدوات، إذ يظهر رابط يمكن للمستخدم النقر فوقه للتعرف إلى كيفية استخدام الأداة. إلا أن بعض المستخدمين يرغبون في الاكتفاء بالأدوات التي يحفظون طريقة العمل عليها عن ظهر قلب، ويفضلون إيقاف ظهور نوافذ التلميح المنبثقة Tooltips التي تشرح خطوات العمل عبر بعض أدوات البرنامج. والواقع أنه يمكن ذلك عن طريق فتح برنامج Photoshop CC، ثم توجه إلى شريط القوائم في أعلى الشاشة، وانقر فوق قائمة «تحرير» Edit.

مرر داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر أمامك حتى تصل إلى خيار «التفضيلات» Preferences وانقر فوقه.

مرر داخل النافذة المنبثقة، حتى تصل إلى «الأدوات» Tools وانقر فوقه.

ستظهر أمامك نافذة جديدة، وهنا مرر داخلها حتى تصل إلى «استخدام التلميحات الإضافية» Use Rich Tooltips، ثم انقر داخل المربع الصغير المجاور لإزالة علامة التأشير، وانقر فوق زر «موافقة» ok.

أصوات الحيوانات عبر محرك «غوغل»

إذا كنت من مستخدمي محرك بحث «غوغل»، فإنه يمكنك العثور على أصوات الحيوانات في بيئاتها الطبيعية من خلال فتح المتصفح، ثم توجه إلى محرك بحث «غوغل».

أدخل إلى حقل البحث عبارة «أصوات الحيوانات» Animal Sounds ثم انقر فوق زر «إدخال» Enter.

ستظهر أمامك في صفحة نتائج البحث مجموعة من صور الحيوانات، وهنا انقر فوق الزر الذي يبدو في شكل مكبر الصوت أسفل صورة كل حيوان للاستماع إلى صوته الطبيعي.

يمكنك تكرار النقر للاستماع إلى الصوت مرات أخرى، وتستطيع النقر فوق رأس السهم الذي يشير إلى اليسار لمشاهدة مزيد من الصور والاستماع إلى أصوات حيوانات جديدة.

انقر فوق رأس السهم الذي يشير إلى اليمين، لتنتقل إلى أصوات المجموعة السابقة من الحيوانات إذا كنت تستخدم الواجهة العربية من محرك البحث. وإذا لم تجد الحيوان الذي ترغب في الاستماع إلى صوته بين مجموعة الحيوانات الموجودة، فانقر فوق زر «مزيد» من الأصوات في نهاية الجانب الأيسر من الشريط.