المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إيقاف الإضاءة الخلفية في لوحة مفاتيح «ماك»

تعتبر الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح ميزة مهمة تتمتع بها حاسبات «ماك»، حيث تساعد المستخدم على رؤية لوحة المفاتيح في الأماكن خافتة الإضاءة، كما أنها تزيد من وضوح الحروف والأرقام على اللوحة.

ومع ذلك فإن هناك من مستخدمي هذه الحاسبات من لا يفضل تشغيل هذا الملمح. فإذا كنت أحد هؤلاء، فإن بمقدورك إيقاف الإضاءة الخلفية في لوحة المفاتيح باتباع الخطوات التالية: توجه إلى قائمة «أبل» وانقر فوقها، ومرر داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر أمامك حتى تصل إلى خيار «تفضيلات النظام» System Preferences وانقر فوقه، ومن ثم انقر فوق تبويب «لوحة المفاتيح» Keyboard داخل النافذة الجديدة، ومن ثم احذف علامة التأشير من داخل المربع الصغير المجاور لخيار «ضبط سطوع لوحة المفاتيح في الإضاءة المنخفضة» Adjust keyboard brightness in low light، وبعدها اضغط فوق زر «F5» في لوحة المفاتيح لمرات عدة، أو اضغط فوق مفتاحي «fn + F5» معاً، حتى تتوقف الإضاءة الخلفية في لوحة المفاتيح.

إعادة تشغيل أجهزة «آي بود برو» قسرياً

أحياناً تتجمد بعض التطبيقات أثناء تشغيل أجهزة «آي بود برو» أو يحدث مثلاً أن يقوم المستخدم بإجراءات عدة متلاحقة دون أن يترك للجهاز فرصة للانتقال بينها، فيجد أن الجهاز لا يستجيب. وحينئذ قد يجد أن الحل هو إعادة تشغيل الجهاز بشكل قسري، لكن هناك وسيلة أخرى لإعادة تشغيل هذا النوع من الأجهزة قسرياً.

فإذا كنت من مستخدمي تلك الأجهزة ورغبت في إعادة تشغيلها قسراً، اتبع ما يلي: اضغط زر «رفع مستوى الصوت» Volume Up في أعلى الجانب الأيمن من الجهاز ثم حرر الزر، ومن ثم انتقل إلى الزر الذي يقع تحته مباشرة والخاص بـ«خفض مستوى الصوت» Volume Down واضغط فوقه ثم ارفع إصبعك، وبعدها انقر مع التثبيت فوق «زر الطاقة» Power button في أعلى الجهاز، ولا ترفع إصبعك عن الزر حتى يظهر على الشاشة رمز «أبل»، ليبدأ الجهاز في إعادة التشغيل كالمعتاد، وتظهر شاشة الغلق والشاشة الرئيسة، لكن إذا لم يبدأ الجهاز في إعادة التشغيل، كرر الخطوات السابقة مرة أخرى.