المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إدارة جلسات التصفح ضمن «فيفالدي»

إذا كنت من مستخدمي متصفح فيفالدي، اتبع ما يلي للاستفادة من ميزة حفظ كل علامات التبويب المفتوحة ضمن مجلد واحد في قائمة التفضيلات، وإدارة جلسات التصفح:

افتح المتصفح وانقر أيقونة التحكم الرئيسة فيه، وتبدو في شكل حرف (V) في أعلى الجانب الأيسر من الشاشة، ثم انقر قائمة «ملف» File في أعلى يسار الشاشة، ومرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «حفظ علامات التبويب المفتوحة كجلسة تصفح واحدة»Save Open Tabs As A Session، لتظهر نافذة جديدة، سجل داخلها «اسم الجلسة»Session Name، ثم انقر زر الحفظ ذا اللون الأزرق في نهاية النافذة.

وإذا كنت قد فتحت أكثر من نافذة، وترغب في حفظ علامات التبويب الموجودة داخل إحداها فقط، ضع علامة التأشير أمام خيار «حفظ علامات التبويب في النافذة الحالية»Save Only Tabs In Current Window، ثم انقر زر «الحفظ» Save.

ولفتح جلسة التصفح، انقر فوق قائمة ملف، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة، وانقر فوق خيار «فتح الجلسة المحفوظة» Open Saved Session.

تنزيل التطبيقات المختفية من «آب ستور»

أحياناً يقوم مستخدمو الهواتف بتنزيل بعض التطبيقات على أجهزتهم، لكن يضطرون إلى إلغاء تثبيتها لاحقاً، ثم يحتاجون إليها، لكنهم عندما يعودون إلى متجر التطبيقات يفاجأون باختفائها. والحقيقة أن بإمكان المستخدم استعادة هذه التطبيقات بسهولة. فإذا كنت من مستخدمي الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس»، ورغبت في استعادة التطبيقات التي نزلتها مسبقاً، اتبع الآتي: افتح تطبيق متجر التطبيقات «آب ستور»، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل حرف (A)، ثم انقر أيقونة حسابك في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة، ثم فوق تبويب «المشتريات» Purchased داخل نافذة الحساب، لتظهر أمامك نافذة جديدة، انقر فوق القائمة الواردة في أعلى اليمين، وتختص بـ«التطبيقات التي لم تعد موجودة على الجهاز» Not on this iPhone/‏‏‏iPad، وبعد ذلك مرر داخل قائمة التطبيقات التي ستظهر لتعثر على التطبيق الذي ترغب في تثبيته مجدداً، ثم انقر أيقونة السحابة الموجودة في الجانب الأيمن من التطبيق المرغوب فيه لتنزيله.