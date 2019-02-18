المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

أداء مهام «كروم» باستخدام لوحة المفاتيح

تحاول متصفحات الـ«ويب» الحديثة مساعدة المستخدم على أداء المهام بسهولة واحترافية، ومن ثم تعتني بدرجة كبيرة باختصارات لوحة المفاتيح، بل وتحاول الاتفاق على استخدامها بشكل معين بحيث تظل موحدة بين معظم المتصفحات.

فإذا كنت من مستخدمي متصفح «غوغل كروم»، فإنه يمكنك أداء بعض المهام المعتادة على المتصفح بسهولة من خلال لوحة المفاتيح، كما يلي: للانتقال من حقل إلى آخر أثناء ملء نماذج الـ«ويب»، انقر المفتاح الذي يحمل كلمة tab ضمن لوحة المفاتيح. ولو رغبت في حفظ الإشارة المرجعية الخاصة بالموقع الذي تتصفحه، انقر فوق مفتاحي (Ctrl+ D)، وإذا أردت الوصول إلى سجل التصفح للمواقع التي زرتها في وقت سابق، انقر فوق مفتاحي (Ctrl+ H). وفي حال أردت الاطلاع على عمليات التنزيل التي قمت بها من خلال المتصفح انقر مفتاحي (Ctrl+ J)، ولفتح نافذة تصفح جديدة، يمكنك نقر مفتاحي

(Ctrl+ N)، ولو أردت فتح علامة تبويب جديدة فقط، انقر فوق مفتاحي (Ctrl+ T).

حذف الرسائل في «آي فون» تلقائياً

إذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون» العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس 12»، اتبع الخطوات التالية لحذف الرسائل النصية القصيرة تلقائياً بعد مرور شهر على تلقيها:

انقر تطبيق «الإعدادات» SETTINGS الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي اللون، ثم مرر للأسفل داخل قائمة الإعدادات حتى تصل إلى تطبيق «الرسائل» Messages وانقر فوقه.

ومن ثم مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى قسم «سجل الرسائل» MESSAGE HISTORY وانتقل منه إلى خيار «الاحتفاظ بالرسائل» Keep Messages وانقر فوقه، لتلاحظ أن الخيار الافتراضي لتشغيل هذا الملمح هو «إلى الأبد» Forever، وعندها قم بتغييره إلى 30 يوماً «30 Days»، لتلاحظ ظهور نافذة منبثقة من أسفل الشاشة تشير إلى إلغاء كل الرسائل النصية ومرفقاتها بشكل دائم من الجهاز بعد مرور أكثر من شهر عليها، وهنا انقر خيار «الإلغاء» Delete لتأكيد رغبتك.

وبموجب ذلك سيقوم الهاتف تلقائياً بحذف الرسائل التي مر عليها أكثر من شهر.