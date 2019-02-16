شركات ناشئة تطرح حلولاً جديدة للذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية والبرمجة والأعمال التجارية

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

توقع التقرير السنوي لمؤسسة «بيزنس إنسايدر»، أن يشهد عام 2019 انتشاراً ونجاحاً لنحو 40 تقنية جديدة، تقف وراءها شركات ناشئة، تضم فرق عمل مبدعة، وتبحث عن تقديم حلول وابتكارات خارج ما يقدمه عمالقة عالم التقنية والاتصالات، وتغطي قائمة الـ40 تقنية مجالات الذكاء الاصطناعي والقيادة الذاتية والطب والبرمجة والأعمال التجارية والتصنيع والخدمات والمرافق العامة وغيرها.

واستند التقرير إلى تقييمات مجموعة كبيرة من أصحاب شركات استثمار المال المخاطر، في مجال تقنية المعلومات، وتنشر «الإمارات اليوم» ملخصاً لها على جزأين.

1- إعلانات بالهواء الطلق

تقنية جديدة تساعد على إنشاء سوق للمشترين والبائعين للمساحات الإعلانية بصورة سريعة، وتستهدف منافسة كل من «فيس بوك»، و«غوغل» في سوق الإعلانات عبر الإنترنت، وتقدم طريقة ابتكارية في مساعدة المنتجين على الوصول إلى المستهلكين مباشرة.

2- تقنية «جو بف»

صممت تقنية «جو بف» خصيصاً لإدارة خدمة التوصيل حسب الطلب داخل المتاجر الصغيرة التي تقوم بتوصيل بنود قليلة العدد، وتستطيع هذه التقنية تشغيل خدمات من هذا النوع نظير اشتراك شهري قيمته 1.95 دولار فقط.

3- «الحدس التطبيقي»

تعتمد هذه التقنية على منهجية تعرف باسم «الحدس التطبيقي»، ومجال استخدامها أنه قبل دخول السيارة ذاتية القيادة إلى الطرق العامة، يحتاج صانعوها إلى برامج محاكاة متخصصة وذات عمق لاختبارها، والتأكد من قدرتها على التعامل مع مختلف الظروف على الطريق، وهذا ما تقوم به هذه التقنية.

4- تقنية «آب زين»

تحمل هذه التقنية اسم «آب زين»، ومصممة لتدقيق ومراجعة 100% من تقارير النفقات والفواتير والعقود الخاصة بالمؤسسة أو الشركة لحظياً، لترصد وتكتشف كل ما هو خارج على الالتزام المالي أو مسموح إنفاقه داخل الشركة.

5- «الذكاء التوجيهي»

صممت هذه التقنية لخدمة الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، في مجال أعمال الوساطة والشحن، لتربط بين الشركات الموردة وشركات النقل، حيث تقوم بتتبع وإدارة عمليات الشحن والنقل وجعلها تتم بذكاء.

6- فحص طبي بالذكاء الاصطناعي

توفر هذه التقنية نظاماً للتصوير والفحص الطبي للجسم بالذكاء الاصطناعي، كخدمة مقدمة عبر الحوسبة السحابية، بهدف تطبيق الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.

7- تقنية «أتريوم»

تحمل هذه التقنية اسم «أتريوم»، ويمكنها إدارة منظومة العمل داخل شركات المحاماة والاستشارات القانونية، وتقوم على تقنية «التعلم الآلي» في التعامل مع المستندات القانونية، حيث تجمع كل التطورات في الذكاء الاصطناعي من أجل ميكنة وتطوير العمل داخل المؤسسات القانونية.

8- تقنية «بولدر كير»

تقدم تقنية «بولدر كير» مفهوماً جديداً في المساعدة على الشفاء من الإدمان، وبصفة خاصة إدمان المواد المخدرة، وتستند إلى الكثير من الخبرة الرقمية لتوفير المشورة والاختبارات العشوائية، وإدارة الرعاية والتحقق من الالتزام من خلال التطبيق المحمول الخاص بالمرضي.

9- تقنية «كارتا»

تعتبر تقنية «كارتا» من أحدث التقنيات الناشئة في مجال التعامل بالأسهم، وهي مخصصة لخدمة الشركات الناشئة في مجال السمسرة والوساطة المالية، وتقوم على برنامج لإدارة الأسهم وخياراتها، ويتوقع أن تحدث هذه التقنية تطوراً كبيراً في هذا المجال خلال السنوات المقبلة.

10- تقنية «تشانزلسيس»

تتخصص تقنية «تشانزلسيس» في حماية المعاملات المالية على اختلاف أنواعها من الاحتيال والسرقة، وذلك عبر خوارزميات جديدة في مجال التشفير والتحقق وكشف عمليات غسل الأموال، وقد جذبت هذه التقنية اهتمام جهات مهمة على رأسها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي.

11- تقنية «كلوب هاوس»

تعمل تقنية «كلوب هاوس» كبيئة متكاملة لإدارة المشروعات البرمجية باستخدام أكثر أدوات البرمجة شيوعاً وانتشاراً في الوقت الحالي، وهي أداة «جايرا»، ويتوقع أن تلاقي هذه التقنية نجاحاً يجعلها تنافس «جيت هب» اكبر مجتمع للمطورين حالياً.

12- تقنية «كودا»

تحاول تقنية «كودا» توفير خدمة مميزة غير مسبوقة في مجال مشاركة جداول البيانات، لتنافس خدمة مستندات «غوغل» وخدمة «أوفيس 365» من «مايكروسوفت»، وتحقق هذه التقنية الجمع بين مرونة الوثيقة مع بنية وعمق جدول البيانات.

13- تقنية «ديدرون»

«ديدرون» تقنية جديدة تستخدم في إنتاج وتشغيل الطائرات الصغيرة بدون طيار (الدرونز)، لكي تصبح قادرة على تحقيق مستوى أفضل من الحماية من حوادث تصادم الطائرات داخل المطارات، عبر تصنيف وتتبع الطيارين والطائرات، وخرجت هذه التقنية للنور بعد الحوادث التي وقعت بمطار «لندن هيثرو»، ومطار «جاتويك» وغيرها.

14- تقنية «دايفي»

توفر تقنية «دايفي» خدمة تقارير الحسابات والمصروفات المجانية للأنشطة التجارية تلقائيًا لتساعد الشركات على إدارة الاشتراكات عبر الإنترنت والتقاط عمليات الاحتيال، وتقدم مجموعة كبيرة من المزايا للمستخدمين مثل الوقت الفعلي الذي يقضونه وضع الميزانية وتتبعها.

15- تقنية «دراغوس»

ظهرت تقنية «دراغوس» لتتصدى للتهديدات الإلكترونية التي تستهدف أنظمة شبكات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من المرافق الكبرى، والتي باتت جميعها معرضة للهجمات الإلكترونية مثل أنظمة تقنية المعلومات التقليدية.

16- ألعاب «إيبيك»

تعمل شركة «إيبيك» على تطوير تقنيتها الخاصة بصناعة الألعاب، بعد النجاح الساحق الذي حققته مع لعبة «فورتي نايت»، لتصبح أداة التطوير فائقة الشعبية لإنشاء ألعاب ثلاثية الأبعاد وألعاب الواقع الافتراضي.

17- تقنية «إيثوس»

تستهدف تقنية «إيثوس» استخدام التقنية في تبسيط خدمات التأمين على الحياة، وتسهيل الحصول عليها لتتم في دقائق، بدلاً من الأنظمة القديمة، التي تتضمن الزيارات الإضافية للأطباء، ووكلاء التأمين.

18- تقنية «فير»

تتحدى تقنية «فير» لتجارة التجزئة الإلكترونية، التقنيات التي تستخدمها «أمازون» في إدارة أعمالها الخاصة بالتجارة الإلكترونية بالتجزئة، وتحرص «فير» على أن تكون سوقاً لتجار التجزئة الصغار وتساعدهم على تخزين رفوفهم، وعلى استخدام علم البيانات لمساعدتهم على اكتشاف منتجات جديدة.

19- تقنية «فيغما»

تتيح تقنية «فيغما» التعاون بين مصممي البرامج بصورة أفضل، خاصة في مجال تصميم الواجهات والصفحات واللوحات الرئيسة، ويتوقع العديد من خبراء البرمجة أن تنمو «فيغما» لتحقق لنفسها قاعدة عريضة النطاق من المحبين والمتعصبين لها.

20- «فورتريس آي كيو»

تعمل تقنية «فورتريس آي كيو» كأداة تستخدم الذكاء الاصطناعي في توثيق عمليات الشركة، والمساعدة على ميكنتها وإدارتها، فهي تمثل نظاماً متكاملاً، وتستخدم في الروبوتات البرمجية «البوتس» بصورة مطردة، وفي العمليات المتكررة النمطية.

تقنية للحماية من الاحتيال بالمعاملات المالية وأداة لحماية شبكات الكهرباء من المتسللين.