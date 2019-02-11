المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

التنبيه إلى ردود رسائل البريد المهمة

يميل الكثير من المستخدمين إلى استعمال البريد الإلكتروني كوسيلة تواصل رسمية موثقة مع العملاء وزملاء العمل، فضلاً عن بعض الجهات التي تتطلب العلاقة معها قدراً من الرسمية.

ولهذا السبب تحاول الشركات المنتجة للتطبيقات تقديم خدمات أكثر في مجال تنبيه مستخدميها إلى بعض المحادثات المهمة أو الردود التي ينتظرونها.

ومن ذلك مثلاً تطبيق البريد الموجود على الأجهزة العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس».

فإذا كنت من مستخدمي تطبيق البريد عبر تلك الأجهزة، فإنه يمكنك الاستفادة من ميزة ورود ردود على بعض الرسائل المهمة التي تتنظر الرد عليها باتباع الخطوات التالية: انقر فوق أيقونة تطبيق «البريد» Mail وافتح الرسالة التي ترغب في تلقي تنبيه فور ورود أي رد عليها، ثم انتقل إلى أعلى يسار الشاشة وانقر الأيقونة التي تبدو في شكل راية صغيرة، لتظهر نافذة منسدلة، مرر داخلها حتى تصل إلى خيار «نبهني» Notify Me وانقر فوقه، ومن ثم انقر الأيقونة التي تظهر في شكل جرس بجوار خيار «نبهني» في النافذة التي ظهرت أمامك.

منع «كروم» من محو الإعدادات

أحياناً يضبط مستخدم متصفح «كروم» بعض الإعدادات الخاصة بمواقع معينة من مواقع الـ«ويب». غير أنه يتفاجأ بأن هذه الإعدادات تختفي في المرات التالية التي يدخل فيها إلى تلك المواقع دون أن يعرف السبب. لكن يمكنك علاج هذه المشكلة عن طريق منع المتصفح من محو الإعدادات، وذلك باتباع ما يلي: افتح المتصفح على الحاسب وتوجه إلى أعلى يمين الشاشة، وانقر أيقونة التحكم الرئيسة فيه، ثم مرر داخل القائمة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «السجل» history وانقر فوقه، وبعدها انتقل إلى أعلى يسار النافذة الجديدة وانقر الأيقونة التي تبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية، ثم انقر داخل النافذة المنسدلة فوق خيار «محو بيانات التصفح» clear browsing data، ومن ثم انتقل إلى قائمة «البيانات المتقدمة» advanced واحذف علامة التأشير من المربع المجاور لخيار «إعدادات المحتوى»content settings، ثم توجه إلى نهاية الجانب الأيمن من النافذة واستكمل عملية محو البيانات إذا رغبت في ذلك بالنقر فوق خيار «محو البيانات» clear data.