المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إخفاء الظهور على Walkie-Talkie في «ساعة أبل»

أضافت شركة «أبل» طريقة جديدة للتواصل بين مستخدمي ساعاتها العاملة بنظام التشغيل (watchOS 5)، وهي التواصل عن طريق استخدام تطبيق Walkie-Talkie، حيث جعلت التواصل عن طريق التطبيق بسيطاً ولا يتطلب من المستخدم سوى النقر فوق زر الحديث. لكن بعض المستخدمين يشعر أحياناً بالإزعاج مع زيادة فرص التواصل، فيحرص على تقليل ظهوره عبر معظم تطبيقات التواصل، ومنها Walkie-Talkie وذلك عن طريق إخفاء ظهوره على التطبيق.

فإذا كنت من مستخدمي Walkie-Talkie في «ساعة أبل» وتفضل استخدام ملمح عدم الظهور، اتبع الخطوات التالية: انقر زر «التاج الرقمي» Digital Crown الموجود على الجانب الأيمن من الساعة للوصول إلى قائمة التطبيقات، ثم انقر أيقونة تطبيق Walkie-Talkie التي تبدو في شكل جهاز إرسال أسود اللون بداخله دائرة صفراء، وبعدها توجه إلى أعلى «قائمة جهات الاتصال» contacts list في التطبيق، ثم حرك المؤشر المجاور لخيار التواجد Available من اليمين إلى اليسار لإخفاء ظهورك.

حذف حساب «إنستغرام» من الهواتف نهائياً

إذا كنت من مستخدمي تطبيق «إنستغرام»، ورغبت في إنهاء حسابك عليه بشكل نهائي عبر الهاتف، اتبع ما يلي: افتح التطبيق وانقر أيقونة ملفك الشخصي، ثم توجه إلى أعلى يمين النافذة الجديدة وانقر أيقونة المزيد، ومن ثم مرر داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر حتى تصل إلى خيار «الإعدادات» Settings وانقر فوقه، وبعدها مرر مجدداً للأسفل حتى تصل إلى قسم «الدعم» Support ومنه انتقل إلى خيار «مركز المساعدة»Help Center، لتظهر صفحة جديدة، انقر داخلها فوق خيار «إدارة حسابك» Managing Your Account، ثم انقر خيار «إلغاء حسابك»Delete Your Account في الصفحة التالية، وستلاحظ وجود ثلاثة خيارات، انقر خيار «كيف يمكنني حذف حسابي» How do I delete my account، وستظهر تفاصيل أكثر في الصفحة، وهنا انقر رابط صفحة «حذف حسابك» Delete Your Account ثم اختر سبباً من القائمة المنسدلة، وأخيراً أدخل كلمة سر «إنستغرام» وانقر الزر الأحمر الخاص بحذف الحساب نهائياً، ثم انقر زر الموافقة.