4 شركات تقنية تطرح دورات تدريبية تساعد في الحصول على وظائف عالية الأجر

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

مع بداية فصل تدريبي جديد لتنمية المهارات وبناء القدرات خلال العام الجديد، طرحت شركات «غوغل» و«مايكروسوفت» و«أمازون» و«فيس بوك»، عبر مواقعها التعليمية ومدارسها الأكاديمية المفتوحة على الإنترنت، حزماً من البرامج والدورات التدريبية تركز على تخصص الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، والتعلم العميق، وهي مجموعة من العلوم والتقنيات التي يمكن أن يستفيد منها كل من يبحث عن مستقبل مهني راقي المستوى في عالم التقنية، لكونها تفتح الباب وتقدم مساعدة قوية بالحصول على وظيفة «عالم بيانات» و«مهندس تعلم الآلة»، و«مهندس ذكاء اصطناعي»، التي تمثل مع غيرها من الوظائف المرتبطة بعلوم الذكاء الاصطناعي، الوظائف الأسرع نمواً والأعلى أجراً في سوق العمل بمجال التقنية، وذلك بحسب آخر تقرير صادر عن شبكة «لينكد إن» للمحترفين.

ووفقاً للبيانات والمعلومات المتاحة عن تلك النوعية من الدورات والمسارات التدريبية المتاحة عبر مواقع الشركات الأربع، فإن معظمها مجاني، ويتطلب من الدارسين الحصول على معرفة ودراسة سابقة في الجبر الخطي والتفاضل والتكامل والرياضيات ولغة برمجة «بايثون»، وهي تعتمد على منهج التعلم الذاتي من خلال محتوى متخصص، يضعه كبار علماء الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق وتعلّم الآلة في هذه الشركات، مثل كبير علماء الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة والرئيس التقني لفريق «عقل غوغل»، الدكتور فنسنت فانهوك.

دورات «غوغل»

تقدم شركة «غوغل» تسع دورات مختلفة تغطي جوانب مختلفة من التعلم الآلي عبر موقع «غوغل» التعليمي للذكاء الاصطناعي، حيث تمثل هذه الدورات خياراً جيداً للمطورين والمبرمجين الذين حصلوا فعلياً على دورات تمهيدية سريعة في البرمجة. وأوضحت الشركة أن تلك الدورات تتضمن محاضرات بالفيديو وتمارين تغطي الأساسيات، مشيرة إلى أنه على من يريد التعلم أكثر ومواصلة التعلم الاحترافي المتقدم، يمكنه الالتحاق بدورة «التعلم العميق»، التي تقدمها «غوغل» مع شركة «أوديستي» المتخصصة في التدريب المتقدم عبر الانترنت، ثم الانتقال إلى دورة تم تطويرها بمعرفة الدكتور فانهوك.

ويتم تدريس هذه الدورة من قبل المتخصصين في المجال، وتتضمن مهام عملية، يقوم خلالها الدارس ببناء نماذج رياضية وبرامج لتعلم الآلة المعقدة بشكل متزايد باستخدام الإطار البرمجي مفتوح المصدر من «غوغل» المعروف باسم «تينسور فلو».

دورات «مايكروسوفت»

توفر شركة «مايكروسوفت»، برنامجاً تدريبياً رئيساً، هو «برنامج مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي»، الذي يقدم على منصة «إي دي إكس» للتعلم، ويتضمن سلسلة من المحاضرات والدروس المصورة. ويستهدف تقديم أسس التعلم الآلي، ويغطي الرياضيات الأساسية وكيفية استخدام لغة «بايثون» في علم البيانات، إضافة إلى كيفية بناء نماذج التعلم الآلي، وكيفية بناء نظم التعامل الصوتي، وأنظمة الرؤية بالحاسب. وتتوّج تلك الدورات بقيام الطالب أو الدارس بحل مشكلة حقيقية من العالم الواقعي باستخدام نظام التعلم العميق الذي طوّره.

وتوفّر «مايكروسوفت» مساراً آخر ضمن موقع «مدرسة مايكروسوفت للذكاء الاصطناعي»، يتضمن 16 دورة، تركز على خدمات التعلم الآلي في منصة «مايكروسوفت آزور للحوسبة السحابية». وهناك دورتان متاحتان من خلال مدرسة «مايكروسوفت»، تشملان بناء حل الصيانة التنبؤية باستخدام التعلم العميق، حيث يقوم الطلاب في هذا المسار بتعلم كيفية بناء نظام صيانة تنبؤي باستخدام نماذج التعلم العميق، يغطي الإحصاءات الأساسية، والتعلم الأساسي العميق، وينتقل إلى نوع من الشبكات العصبية المستخدمة عادة في تحليل النص، والشبكة العصبية المتكررة. وتم تطوير المحتوى الخاص بالدورتين من قبل «مايكروسوفت» ومعهد «ماساشوستس للتقنية».

دورات «أمازون»

تقدّم شركة «أمازون» 30 دورة للتعلم الآلي، تتضمن فيديوهات ومختبرات ووثائق استخدمتها «أمازون» فعلياً على مدى الـ20 عاماً الماضية، وتتضمن التدريب على كيفية بناء نظم الرؤية بالحاسب وأنظمة معالجة اللغة الطبيعية. ويتم تقديم هذه الدورات كجزء من شهادة خدمات «ويب أمازون» أو «إيه دبليو إس»، في التعلم الآلي، التي تنتهي بامتحان في نهاية الدورات، يتعين على الدارس اجتيازه.

وفي تلك الدورات يدرس المتدرّبون بعض الأساسيات في البداية، ثم يمضون في تعلم أمثلة حقيقية للتعلم الآلي التطبيقي، وتقول «أمازون» إن هناك 45 ساعة من المواد التدريبية المجانية بالفيديو.

دورات «فيس بوك»

تطرح شركة «فيس بوك» دوراتها التدريبية في تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي لتعلم إطار البرمجة والتعلم المعروف باسم «بي تورتش»، الذي طورته «فيس بوك» وشركة «أوديستي»، وهو إطار تعلم عميق مفتوح المصدر يتمتع بسمعة جيدة، لكونه أسهل في التعلم من بعض الأطر البرمجية الاخرى المنافسة، مثل «تينسور فلو» من «غوغل». وخلال الفترة الماضية قدمت هذه الدورة منحاً مجانية لـ300 دارس، حصلوا على دورة دراسية كاملة ضمن برنامج «أوديستي» للتعلم العميق.

شرط

أشارت شركات «غوغل» و«مايكروسوفت» و«أمازون» و«فيس بوك»، إلى أن دوراتها التدريبية ليست بالضرورة طريقة مضمونة وكافية لشخص ليس لديه خلفية تقنية ليحصل على وظيفة «عالم بيانات» أو «مهندس تعلّم آلي»، موضحة أن تلك الوظائف تشترط أن يكون الدارس حاصلاً أصلاً على درجة «بكالوريوس» في تخصص الرياضيات وهندسة الحاسبات، وأحياناً درجة الـ«ماجستير» أو الدكتوراه.