أبرز 21 وظيفة جديدة في عالــم التقنية من 2019 إلى 2029

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

مع تحول التقنية إلى سلسلة من الموجات العالية التي تغمر المؤسسات والحياة اليومية للمجموعات والأفراد معاً، بات الطريق مفتوحاً لظهور العديد من الوظائف الجديدة التي لم تكن معهودة من قبل في عالم التقنية. وخلال العقد المقبل، يتوقع أن تظهر 21 وظيفة تقنية جديدة لمهندسي البرمجة والأجهزة ومتخصصي تقنية المعلومات، بعضها سيكون عابراً، أي يظهر لفترة ويختفي، وبعضها سيظهر ليستمر فترات طويلة. وسينشأ الطلب على هذه الوظائف من الاحتياج لها في إدارة الحياة اليومية ليس فقط على مستوى الفرد والجماعة، وإنما لضبط أداء النظم والمنتجات التي تتغلغل بقوة في حياة البشرية عموماً.

ومن بين هذه الوظائف المتوقعة، وظيفة مصمم واجهات «الأصوات» للمساعدات الرقمية، ومهندس للمنازل الرقمية، ومدافع عن الهوية الرقمية، ووكيل للهجمات السيبرانية، ومدقق ومراجع لتحيزات خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وأخصائي الفرح والرضا، ومستشار تأهيل الجريمة السيبرانية، ومعماري نظم مياه المد، ومنشئ الساحات الرياضية الالكترونية، ومدير أروقة وممرات افتراضية، ومستشار المزارع الرأسية، وضابط مخاطر الآلات، ومطور سيارات طائرة.

وجاءت هذه الوظائف الـ21 في التقرير السنوي لمؤسسة «كوجنيزانت» المتخصصة في بحوث ودراسات سوق العمل بمجال تقنية المعلومات، والذي صدر أخيراً، عبر موقعها www.cognizant.com، وتضمن شرحاً لهذه الوظائف، مؤكداً أنها ستظهر لتحقق ثلاثة أهداف هي تطبيق الأخلاقيات المطلوبة في مجال التفاعل بين البشر والتقنية، وتحقيق الأحلام التي يصبو إليها البشر لتحقيق مزيد من الرفاهية والارتياح والبساطة في حياتهم، ومنح الناس الإحساس بالأمان المطلوب من المخاطر المصاحبة لنشر التقنية.

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