شركات التقنية تحتل 29 مركزاً ضمن أفضل 100 مكان للعمل

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

احتلت شركات التقنية 29 مركزاً في قائمة أفضل 100 مكان، يمكن العمل بها خلال العام المقبل، والتي يعدّها سنوياً موقع «غلاس دور»، الذي يعتبر من أكبر مواقع العمل والتوظيف عالمياً. وجاءت في المركز الأول، بقائمة شركات التقنية، شركة ناشئة مغمورة تحمل اسم «زووم فيديو» تعمل في مجال مؤتمرات الفيديو، باعتبارها الشركة التي تمثل أفضل مكان في صناعة التقنية يمكن العمل به خلال العام الجديد، فيما تراجعت شركات عملاقة وشهيرة إلى مراكز متأخرة، من بينها «أبل» التي احتلت المركز الـ25.

وجاء ترتيب شركات التقنية في قائمة «غلاس دور» كما يلي:

- «زووم فيديو»

جاءت شركة «زووم فيديو» الناشئة، المتخصصة في تقنية مؤتمرات الفيديو بالمركز الثاني في الترتيب العام لقائمة الـ100 شركة، بينما تصدرت قائمة الـ29 شركة من شركات التقنية. وقال عنها موظفوها إنها «تتمتع بإدارة رائعة ودقيقة، ومستعدة دائماً للمساعدة».

- «بروكور تكنولوجيز»

تعمل شركة «بروكور تكنولوجيز» في نظم إدارة مشروعات البناء، حيث جاءت بالمركز الرابع في الترتيب العام، والثاني في ترتيب شركات التقنية. ووصفها موظفون بأنها «توفر بيئة عمل قائمة على الترحاب والتفاعل والحيوية، رغم أن العمل فيها صعب وسريع الخطى».

- «لينكد إن»

جاءت شبكة «لينكد إن» بالمركز السادس وفق الترتيب العام، والثالث لشركات التقنية. ووصفت بأنها «تجتهد بأن يشعر الموظف ويفعل كل شيء، ليصبح أكثر إنتاجية بعمله اليومي».

- «فيس بوك»

احتلت شبكة «فيس بوك» المركز السابع في الترتيب العام والرابع في قائمة التقنية. وقال موظفون إن «أفضل ما في (فيس بوك) أنها بيئة عمل تتيح التعلم من مهندسي البرمجيات الكبار والباحثين في الذكاء الاصطناعي».

- «غوغل»

جاءت شركة «غوغل» العملاقة بالمركز الثامن حسب الترتيب العام، والخامس بترتيب شركات التقنية. وتعتبر «غوغل» أفضل مكان لمهندسي البرمجة على الإطلاق، كما أفاد الكثير من الموظفين.

- «سيلز فورس»

فازت شركة «سيلز فورس»، المتخصصة في نظم وبرامج إدارة علاقات العملاء والبيع، بالمركز الـ11 بالترتيب العام، والسادس في قائمة التقنية. وتوصف بأنها «بيئة عمل داعمة وشاملة ومليئة بالتحديات، وتوفر توقعات واضحة ومعقولة».

- «هب سبوت»

احتلت شركة «هب سبوت»، التي تعمل بمجال برمجيات المبيعات والتسويق، المرتبة الـ16 وفق الترتيب العام والسابع بالنسبة لشركات التقنية. وتتميز بتقديم الكثير من المرونة والاستقلالية في كيفية وموعد ومكان العمل.

- «دوكيو ساين»

جاءت شركة «دوكيو ساين» المتخصصة بنظم التوقيع الإلكتروني، بالمركز الـ17 بالترتيب العام، والثامن بترتيب التقنية. وتوفر الشركة لموظفيها «مساراً جيداً لا توجد فيه أي علامات على التباطؤ، وفيه الكثير من الفرص للتحسين والترقي».

- «ألتميت للبرمجيات»

جاء ترتيب شركة «ألتميت للبرمجيات» في المركز الـ18 بالترتيب العام، والتاسع بالتقنية. وميزة هذه الشركة أنها «تحقق ثقافة عمل مذهلة في دعم العملاء».

- «بايلوسيتي»

فازت شركة «بايلوسيتي»، العاملة في برامج الرواتب والموارد البشرية، في المرتبة الـ20 حسب الترتيب العام، والـ10 بترتيب التقنية. ووصفت بأن «لديها ثقافة عمل، تؤمن بما يفعله الموظفون».

- «فاست إنتربرايز»

احتلت شركة «فاست إنتربرايز»، العاملة في تطوير النظم والبرمجيات للمؤسسات الحكومية، المركز الـ26 بالترتيب العام، والـ11 بالتقنية. وتتميز هذه الشركة بـ«الاهتمام بكل موظف على حدة، ومساعدته على التحرك والأداء».

- «ساب»

جاءت شركة «ساب» المتخصصة في نظم إدارة موارد المؤسسات وإدارة العمليات التجارية وعلاقات العملاء، بالمرتبة 27 وفق الترتيب العام، والـ12 على قائمة التقنية. وتتميز بتقديم دروس «اليوغا والتأمل وورش عمل عصف ذهني للموظفين».

- «أدوبي»

فازت شركة «أدوبي» في المركز 30 بالترتيب العام، والـ13 بشركات التقنية. وتتميز بـ«بيئة عمل ذات فوائد كبيرة وثقافة تجذب الأفراد الموهوبين».

- «كومباس»

احتلت شركة «كومباس»، التي تقدم نظم العقارات ومنصة وشراء وبيع واستئجار المنازل إلكترونياً، المرتبة 32 بالترتيب العام والـ14 في شركات التقنية. وتتسم بيئة عملها بـ«البساطة، والجمع بين العاطفة والتركيز والتنفيذ».

- «مايكروسوفت»

جاءت شركة «مايكروسوفت» في المركز 34 وفق الترتيب العام، والـ15 بشركات التقنية. وتوفر هذه الشركة «بيئة عمل قائمة على احترام الفرد والتوازن بين العمل والحياة، والتواصل السهل بالمديرين».

- «إنفيديا»

فازت شركة «إنفيديا» بالمترتبة 36 حسب الترتيب العام، والـ16 بالتقنية. وتوفر بيئة عمل «تحث الجميع على أن يكون في المقدمة».

- «إنتويت»

جاءت شركة «إنتويت» المتخصصة بإنتاج البرامج المالية والمحاسبية، في المركز 38 بالترتيب العام، والـ17 بالتقنية. وتتميز بيئة العمل بها بأنها «توفر فرصاً للنمو، وأولويات واضحة للعمل».

- «تاس كيو إس»

احتلت شركة «تاس كيو إس» المرتبة 40 بالترتيب العام، والـ18 بالتقنية. وميزتها أنها «تضع الموارد البشرية في المقام الأول، وتعتبر أن الموظف هو الذي يصنع الشركة».

- «سينغاديج»

تنتج شركة «سينغاديج» نظم وتقنيات التعليم والكتب المدرسية عبر الإنترنت، واحتلت المركز 41 بالترتيب العام والـ19 بالتقنية. وتركز على «النمو والرضا الوظيفي والتعلم».

- «كروتوس»

احتلت شركة «كروتوس» المرتبة 44 بالترتيب العام والـ20 بالتقنية. وتوفر «بيئة عمل قائمة على الثقافة الإيجابية ورعاية الموظفين».

- «في إم وير»

جاءت شركة «في إم وير»، التي تقدم حلول البنية التحتية للحوسبة السحابية، في المركز 51 بالترتيب العام، والـ21 بشركات التقنية. وبيئة العمل فيها قائمة على الموهوبين والمتفوقين، الذين يسعدهم مشاركة المعلومات مع نظرائهم.

- «آب داينمكس»

تقدم «آب داينمكس» منصة لتحليل أداء التطبيقات، وفازت بالمركز 58 بالترتيب العام، والـ22 بالتقنية. وتتمتع بـ«قيادة مشجعة وداعمة لموظفيها، والجو العائلي للعمل».

- «بايكوم»

تنتج شركة «بايكوم» نظم الموارد البشرية والرواتب، وجاءت في المرتبة 63 بالترتيب العام، والـ23 بالتقنية. وتتميز بـ«بيئة عمل عالية العائد، وصعبة الأعباء».

- «سيسكو»

احتلت شركة «سيسكو» المركز 69 بالترتيب العام، والـ24 بالتقنية. وتوفر «بيئة عمل قائمة على الثقافة العسكرية الصديقة».

- «أبل»

جاءت شركة «أبل» بالمركز 71 وفق الترتيب العام، والـ25 بالتقنية. وتوفر «بيئة عمل تضمن فرصاً للتقدم، لا حدود لها».

- «نت آب»

تعمل في حلول تخزين البيانات، وجاءت الـ82 بالترتيب العام، والـ26 بالتقنية. والموظفون لديها يعملون كفريق كيمياء عظيم مثير للاهتمام.

- «إتش بي»

جاءت شركة «إتش بي» في المركز 87 بالترتيب العام، والـ27 بالتقنية. وتوفر «بيئة عمل تسمح للموظف بأن يكون مؤثراً بدرجة كبيرة».

- «إكسبيديا»

تقدم حلول وتقنيات السفر، وجاءت الـ92 بالترتيب العام والـ28 بالتقنية. وتتسم بثقافة العمل المتفائلة.

- «وورلد وايد تكنولوجي»

جاءت شركة «وورلد وايد تكنولوجي»، المتخصصة بالاستشارات التقنية، في المركز الـ99 بالترتيب العام والـ29 بالتقنية. وتوفر هذه الشركة أفضل بيئة عمل في مجال استشارات التقنية.