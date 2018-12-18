خبراء: «تطبيقات التنظيف» لا تجلب سوى الإعلانات والتجسس

المصدر: برلين - د.ب.أ

أفاد خبراء في المكتب الاتحادي الألماني لأمان تكنولوجيا المعلومات، بأن «تطبيقات التنظيف» Cleaner أو أدوات إزالة البيانات غير المرغوب فيها لا تجلب للمستخدم أية منافع، نظراً إلى أن معظم مبادئ التنظيف وإزالة البيانات المستمدة من عالم الحواسيب المكتبية ليست ضرورية مع الأجهزة الجوالة المزودة بنظام «غوغل أندرويد». وأشار الخبراء إلى أن الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية يثبتون تلك التطبيقات أو الأدوات بهدف زيادة السعة التخزينية أو تسريع وتيرة عمل نظام التشغيل. وأوضحوا أنه في أغلب الأحيان فإن تطبيقات تنظيف البيانات أو تطبيقات تحسين نظام التشغيل الأخرى لا تجلب معها سوى الإعلانات، بل قد تقوم هذه التطبيقات أحياناً بالتجسس على بيانات وسلوكيات المستخدم وبيانات الأجهزة، ما يجعلها تطبيقات غير مرغوب فيها. ونصح الخبراء الألمان بعدم تثبيت أية تطبيقات على الأجهزة الجوالة، إلا في حالة الاحتياج إليها فعلاً، نظراً لأن كل تطبيق يتم تثبيته على الهاتف الذكي يشكل من حيث المبدأ خطراً أمنياً إضافياً، وذلك لأن كل تطبيق ربما ينطوي على ثغرات أمنية.