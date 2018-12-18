المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إضافة لوحة مفاتيح الرموز التعبيرية

تضفي «الرموز التعبيرية» emojis قدراً كبيراً من المرح على المحادثات والمراسلات. كما أنها أحياناً تغني عن الكلمات، لذا يزداد استخدامها يوماً بعد يوم. والحقيقة أن أجهزة «آي باد» تحتوي على لوحة الرموز التعبيرية افتراضياً، لكن يجب على المستخدم أن يفعلها أولاً للبدء في استخدامها. فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «آي باد 2»، يمكنك تفعيل لوحة مفاتيح الرموز التعبيرية باتباع ما يلي: توجه إلى تطبيق «الإعدادات» settings، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي اللون، ثم انقر فوقه، وبعدها مرر داخل الجانب الأيسر من الشاشة، وانقر تبويب «الإعدادات العامة» General، ثم انقر فوق زر لوحة المفاتيح Keyboard في نهاية الشاشة، وبعد ذلك انقر فوق رأس السهم المجاور لزر «لوحات المفاتيح» Keyboards، وعندها انقر داخل النافذة الجديدة فوق خيار «إضافة لوحة مفاتيح جديدة»Add New Keyboard، ومن ثم مرر للأسفل داخل النافذة الخاصة بإضافة لوحات المفاتيح حتى تصل إلى خيار «الرموز التعبيرية» emojis وانقر فوقه.