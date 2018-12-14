«غوغل بلس» تتوقف قبل 4 أشهر من الموعد المقرر

المصدر: ماونتن فيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «غوغل»، أمس، عن إيقاف خدمات شبكة «غوغل بلس» قبل أربعة أشهر من الموعد المقرر والمخطط له مسبقاً، وذلك بعد تسريب البيانات الأخير.

وأوضحت الشركة أنه لايزال بإمكان المستخدم إجراء نسخ احتياطي لبيانات شبكة التواصل الاجتماعي حتى نهاية أبريل 2019، مشيرة إلى أنها ستعلن خلال الأسابيع المقبلة عن بيانات أكثر تفصيلاً بشأن إمكانية نقل المحتويات إلى خدمات أخرى، وكيفية القيام بذلك. وأضافت أنه يمكن للمستخدم حالياً تنزيل المحتويات عن طريق وظيفة تصدير البيانات من «غوغل»، وذلك عندما يقوم بتسجيل الدخول في حساب «غوغل بلس»، لافتة إلى إمكانية إجراء النسخ الاحتياطي من مختلف النطاقات، سواء كانت دوائر أو منتديات أو بثاً عبر الإنترنت، لكن يتعين على المستخدم تنزيل البيانات بشكل منفصل.

ووفقاً لما أعلنته «غوغل» فإن تسريب البيانات الأخير شمل معلومات نحو 52.5 مليون مستخدم، وبالتالي فإنه يمكن للمطورين الوصول إلى العديد من المعلومات الشخصية، مثل الاسم وعناوين البريد الإلكتروني والعمر والمهنة.