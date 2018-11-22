المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

استبدال بطاريات أجهزة Tile Mate

يعمل جهاز التعقب الرقمي Tile باستخدام تقنية «بلوتوث»، ويستخدمه الرياضيون وغيرهم في تتبع الأشياء التي يمكن فقدها بسهولة كسلاسل المفاتيح. وفي الإصدارات القديمة من الجهاز لم يكن من الممكن للمستخدم تغيير البطارية، ومن ثم يتعين عليه شراء جهاز جديد كلما نفد شحن البطارية. غير أن الشركة المنتجة سمحت، أخيراً، بتغيير بطارية الأجهزة المنتجة حديثاً، الأمر الذي يطيل فترة استخدام الجهاز. فإذا كنت من مستخدمي أجهزة Tile Mate، ورغبت في تغيير البطارية، فاتبع ما يلي: توجه إلى الغطاء الخلفي للجهاز، ثم ادفع برفق غطاء البطارية للأسفل مع سحبه للخارج، ومن ثم استخدم مشبك الورق أو شيئاً مشابهاً لإخراج البطارية القديمة من مكانها، وبعدها ضع البطارية الجديدة وتأكد من ضبط وضعها بالشكل نفسه الذي كانت عليه البطارية القديمة، وعندها اسحب غطاء البطارية للأمام، واجعل الجزء الدائري منه للداخل، والجزء المثلث للخارج، وحركه برفق لإعادته لوضعه الأول، وبموجب ذلك ستعمل البطارية الجديدة لمدة عام آخر.

تعطيل زر الانتقال إلى أعلى في «أوبرا»

أضاف متصفح «أوبرا» الخاص بالحاسبات المكتبية زراً جديداً، يمكن بمقتضاه للمستخدم الانتقال إلى أعلى النافذة بنقرة واحدة، بدلاً من التمرير للأعلى. لكن بعض المستخدمين يفضل إيقاف ذلك الزر عن العمل، وذلك لأن النقر أحياناً بالمصادفة ينقل المستخدم من النقطة التي كان يقف عندها إلى الموضع الذي انتهى منه، فيضطر للعودة للمكان السابق.

وإذا كنت تستخدم الإصدار Opera 56 من المتصفح، فيمكنك اتباع الخطوات التالية لتعطيل الملمح: افتح المتصفح وانقر فوق قائمة التنقل الرئيسة في التطبيق، ثم مرر داخل النافذة التي ستظهر حتى تصل إلى خيار «الإعدادات» settings وانقر فوقه، ثم مرر داخل صفحة الإعدادات للأسفل حتى تصل إلى نهايتها، وانقر خيار «الإعدادات المتقدمة» Advanced، لتظهر نافذة جديدة، وعندها مرر داخلها حتى تصل إلى قسم «واجهة المستخدم» User Interface، ثم عطل خيار «التمرير إلى أعلى الصفحة بمجرد التمرير فوق علامة التبويب النشطة»، وذلك بتحريك المؤشر المجاور له من اليمين إلى اليسار.