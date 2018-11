«إكس بوكس وان» يُتيح التحكم في الألعاب بالفأرة ولوحة المفاتيح

المصدر: ريدموند - د.ب.أ

أعلنت شركة «مايكروسوفت»، أمس، أنه يمكن لأصحاب جهاز الألعاب «إكس بوكس وان»، استعمال الفأرة ولوحة المفاتيح للاستمتاع بالألعاب، لكنها أشارت إلى أن هذه الوظيفة الجديدة لن تنطبق على جميع الألعاب، نظراً لأن المطورين يتمتعون بحرية تحديد عناصر التحكم المناسبة في ألعابهم.

وأوضحت «مايكروسوفت» أن من ضمن الألعاب الأولى، التي تدعم استعمال الفأرة ولوحة المفاتيح بجهاز «إكس بوكس وان»، لعبة «Fortnite» و«Warframe» و«Deep Rock Galactic» و«Warhammer: Vermintide 2».

إلى ذلك، أعلنت الشركة الأميركية، أنها اشترت استوديوهات ألعاب جديدة من أجل تطوير ألعاب حصرية، منها استوديو inXile Entertainment، الذي طرح في السابق ألعاب تمثيل أدوار شهيرة، مثل سلاسل الألعاب «The Bard’s Tale» و«Wasteland».

كما استحوذت «مايكروسوفت» على استوديو Obsidian Entertainment، الذي طوّر ألعاب «Fallout: New Vegas» و«South Park: The Stick of Truth» و«Pillars of Eternity».