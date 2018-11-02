«أبل» تُتيح استعمال «آي فون» كماسح ضوئي وكاميرا لأجهزة «ماك»

المصدر: هانوفر - د.ب.أ

أفادت مجلة «ماك آند آي» الألمانية بأن شركة «أبل» أتاحت لأصحاب أجهزة «ماك» المزوّدة بنظام التشغيل «ماك أو إس» استعمال هاتف «آي فون» ككاميرا خارجية أو ماسح ضوئي، لكن يُشترط لذلك أن يكون الهاتف الذكي وجهاز الـ«ماك» مرتبطين بحساب «آي كلاود» نفسه.

وأوضحت المجلة أنه بالنسبة للصور، فإنه يتعين على المستخدم فتح قائمة السياق في Finder، وتحديد بنود استيراد من «آي فون» أو «آي باد» /‏‏ التقاط صورة (Import from iPhone or iPad/‏‏Take Photo)، وبعد ذلك يتم تشغيل هاتف «آي فون» في وضع الكاميرا، مشيرة إلى أنه بمجرد التقاط الصورة، يمكن للمستخدم تكرار اللقطة أو تحديد الصورة وإرسالها إلى مجلد Finder المعني، كما أن الوظيفة ذاتها تتوافر لتطبيقات Mail وPages.

وأضافت «ماك آند آي» أنه عند إجراء المسح الضوئي يتعين على المستخدم تحديد بند مسح المستندات (Scan Documents) بدلاً من التقاط الصور في قائمة السياق، وبعد ذلك يتم تصوير أي عدد من الصفحات بواسطة «آي فون»، لافتة إلى أنه يتم تحسين جودة الصورة بواسطة الهاتف، وبعد النقر على زر حفظ يقوم «آي فون» بجمع الصفحات، التي تم تصويرها في ملف PDF، ويتم حفظه في المجلد المحدد مسبقاً على جهاز «ماك».