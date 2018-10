المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحويل الملفات من «بي دي إف» إلى «وورد»

لا تستطيع أدوات الترجمة عبر الـ«ويب»، ومنها «ترجمة غوغل» أن تترجم الملفات بصيغة «بي دي إف» PDF، لأنها تتعامل معها كصورة وليس كنص. ولحل هذه المشكلة ينبغي على المستخدم تحويل الملف إلى نص ثم ترجمته، وذلك بالاستعانة بتطبيق «مستندات غوغل» GOOGLE DOCS من خلال اتّباع التالي: توجه إلى تطبيق «مستندات غوغل» على الـ«ويب» عبر العنوان:

docs.google.com، ثم انقر خيار «انتقاء الملفات»، لتظهر نافذة جديدة، وتوجه إلى نهاية الجانب الأيسر منها وانقر زر «تحميل» UPLOAD، ومن ثم انقر زر «تحديد ملف من جهاز الكمبيوتر» Select a file from your computer، وحدّد الملف الذي ترغب في تحويله من صيغة «بي دي إف» إلى صيغة «وورد»، ثم انقر زر الفتح، وبعد ذلك انقر خيار «افتح باستخدام» Open with وتجده أعلى النافذة الجديدة، ثم انقر خيار Google Docs، وعندها انقر قائمة «ملف» FILE. ومن القائمة المنسدلة، انقر خيار «تنزيل الملف بصيغة» Download as، ومن ثم انقر خيار Microsoft Word.

البحث السريع عن فيديوهات «موسيقى أبل»

تحظى فيديوهات الموسيقى في تطبيق «موسيقى أبل» بنسبة كبيرة من المشاهدات. وللوصول السريع إلى هذه الفيديوهات، يسمح التطبيق للمستخدم بإنشاء قوائم تشغيل تتناسب مع تفضيلاته. كما يسمح له بتنزيل وتشارك هذه القوائم. فإذا كنت من مستخدمي التطبيق، فإنه يمكنك البحث عن الفيديوهات الموسيقية في التطبيق بطريقة سريعة من خلال ما يلي: تأكد من اشتراكك في «موسيقى أبل»، ثم افتح التطبيق عبر جهازك، سواء كان «آي فون» أو «آي باد» أو «ماك» أو «تلفزيون أبل»، ومن ثم انقر زر «التصفح» Browse، وعندها انقر فوق تبويب «فيديوهات الموسيقى» Music Videos، الموجود تحت «قائمة التشغيل» Playlist مباشرة. ولو كنت تستخدم «تلفزيون أبل» أو أجهزة «ماك»، ستجد التبويب السابق بجوار قائمة التشغيل. وبعد ذلك ابدأ عملية التصفح لتجد ما ترغب في مشاهدته، ثم انقر فوقه لبدء تشغيله. كما يمكنك البحث عن فيديوهات الموسيقى بكتابة اسم الأغنية أو الفنان داخل حقل البحث، ثم التمرير للأسفل والتوجه مباشرة إلى قسم الفيديوهات.