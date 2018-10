المصدر: الامارات اليوم

منع مواقع الـ «ويب» من الوصول إلى الكاميرا

إذا كنت من مستخدمي متصفح «فايرفوكس»، فإنه يمكنك منع مواقع الـ«ويب» التي تزورها من الوصول إلى كاميرا الكمبيوتر بشكل تام، حتى لا يتم استغلالها بشكل سيئ، وذلك من خلال فتح متصفح «فايرفوكس»على الكمبيوتر، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ثعلب يحيط بالكرة الأرضية.

انقر فوق قائمة التنقل الرئيسة في المتصفح، وتبدو في شكل ثلاثة خطوط أفقية أعلى يمين الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر أمامك حتى تصل إلى تبويب: «خيارات» Options وانقر فوقه.

انقر بعد ذلك فوق قسم: «الخصوصية والأمن» Privacy & Security في يسار الشاشة، ثم مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم: «الأذون والصلاحيات» Permissions وانقر فوق زر: «الإعدادات» Settings يمين أيقونة الكاميرا Camera.

ضع علامة التأشير داخل مربع: «حظر المطالبات الجديدة بالوصول إلى الكاميرا»Block new requests asking to access your camera، ثم انقر فوق: «حفظ التغييرات» Save Changes.

إظهار شاشة سطح المكتب\ في «ويندوز»

يتفاجأ بعض مستخدمي نظام «ويندوز»، بعدم ظهور «شاشة سطح المكتب» Windows Desktop، وظهور شاشة خالية من أيقونات البرامج وقائمة «ابدأ» start menu. وتعود المشكلة غالباً إلى برمجيات خبيثة، أو خطأ في تشغيل بعض البرامج. لذلك، إذا تعرضت لهذا الموقف، فإنه يمكنك إظهار شاشة سطح المكتب مجدداً، من خلال النقر فوق هذه الأزرار الثلاثة معاً: (CTRL+ALT+DEL) لاستدعاء شاشة الأمان Windows Security Screen في نظام «ويندوز».

مرر حتى تصل إلى ملمح «مدير المهام» Task Manager وانقر فوقه، ثم مرر للأسفل في النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار: «مزيد من التفاصيل» More details ثم انقر فوقه.

انقر بعد ذلك فوق قائمة «ملف» file، ثم انقر فوق: «تشغيل مهمة جديدة» Run new task.

اكتب داخل حقل النص المجاور لخيار: «فتح» open كلمة: «مستكشف» explorer، ثم انقر فوق «موافقة» ok. لتظهر «شاشة سطح المكتب» وقائمة «ابدأ».