بوابة تقنية ألمانية تنصح بتطبيقات تراسل لا تنقل البيانات إلى طرف ثالث

المصدر: برلين ــ د.ب.أ

أفادت بوابة التقنيات «موبايل زيشر.دي» الألمانية بأن الكثير من تطبيقات التراسل الفوري تمرر بيانات المستخدم إلى أطراف ثالثة، أو تجمع البيانات الوصفية، مثل تفاصيل الاتصالات، أو تظهر الإعلانات للمستخدم، ما يسبب إزعاجاً كبيراً له، وخرقاً لخصوصيته.

وأوضحت البوابة الألمانية أن هناك العديد من تطبيقات التراسل الفوري الأخرى «مفتوحة المصدر»، التي تهتم بجوانب الخصوصية، ويتم من خلالها تشفير الرسائل من النهاية إلى النهاية، وبالتالي التعامل مع بيانات المستخدم بعناية فائقة، ناصحة المستخدم بتجريب مثل هذه التطبيقات، مثل تطبيق Briar المجاني، الذي يتوافر للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية المزودة بنظام «آندرويد» فقط.

وأكدت البوابة أن هذا التطبيق يوفر أعلى مستويات الأمان، نظراً لأن الاتصالات تتم عبر شبكة Tor لإخفاء الهوية، ولا يتم جمع أية بيانات وصفية، ولكن نظراً لاحتياطات الأمان المتطورة في هذا التطبيق، فإنه غير مريح للاستعمال في الحياة اليومية.

ولفتت البوابة التقنية إلى تطبيق Signal مفتوح المصدر، الذي يتيح إمكانية الإرسال المشفر للرسائل النصية القصيرة والصور ومقاطع الفيديو للأفراد والمجموعات، كما يمكن الاتصال بمستخدمي التطبيق الآخرين عن طريق اتصال البيانات، مشيرة إلى أن التطبيق يتوافر بشكل مجاني للهواتف الذكية المزودة بنظام «آندرويد»، ولأجهزة «أبل» المحمولة المزودة بنظام «آي أو إس».

أما تطبيق Threema فيتيح إرسال النصوص والصور والرسائل الصوتية ومقاطع الفيديو، وبيانات الموقع بشكل مشفر، إضافة إلى إمكانية إنشاء مجموعات دردشة تضم ما يصل إلى 50 عضواً، مع إمكانية إرسال الملفات بشكل مشفر.

كما نصحت البوابة بالاعتماد على تطبيق Wire لمشاركة النصوص والصور ومقاطع الفيديو بشكل مشفر، إضافة إلى إمكانية إجراء الدردشة الفردية والجماعية، وأضافت أن التطبيق يتيح إمكانية مشاركة محتويات الفيديو من منصات مثل «ساوند كلاود»، و«سبوتيفي»، و«يوتيوب».