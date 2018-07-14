إطلاق تقرير رؤية «دو» للبنية التحتية 2021 بالتعاون مع «سيسكو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، بالتعاون مع شركة «سيسكو»، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال تكنولوجيا المعلومات والشبكات، تقريراً جديداً يحدد معالم رحلة «دو» الرقمية لتصبح مزود خدمات تكنولوجيا معلومات واتصالات بحلول عام 2021.

وحدد التقرير، الذي يحمل عنوان «رؤية شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة المستقبلية للبنية التحتية 2021» الخطوط العريضة للتحول الرقمي للشركة من خلال تبني وتطوير أحدث التقنيات، والانتقال إلى عالم الخدمات الرقمية، وجعل العميل محور اهتمام الشركة، إضافة إلى توحيد تجربة الاستخدام لكل العملاء. وأوضح التقرير أيضاً كيف يمكن لتبني نهج معرف بالبرمجيات أن يساعد على توفير خدمات مبتكرة عالية الجودة على المدى البعيد، بما يدعم رؤية الإمارات 2021.

وقال الرئيس التنفيذي للبنية التحتية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، سليم البلوشي: «في الوقت الذي تواصل فيه (دو) أجندتها الخاصة بالتحول الرقمي والتوسع في مجالات نمو جديدة، فإننا نعمل بشكل دؤوب على تعزيز شبكتنا بأحدث تقنيات المستقبل، مثل تكنولوجيا الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعاملات الرقمية (بلوك تشين). ونتعاون حالياً مع شركة (سيسكو) لوضع تصورات وأطر شاملة حول كيفية توفير جيل جديد من الحلول والخدمات لعملائنا خلال السنوات الخمس المقبلة. ونحن متحمسون للفرص والإمكانات التي ستجلبها هذه الخدمات إلى منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات».

وتقوم استراتيجية «دو» على التركيز على عدد من الركائز الأساسية لإحداث التغيير المطلوب، وتشمل: ضمان تجربة عملاء سلسة عبر كل قنوات التواصل، وتطوير خدمات وحلول مبتكرة، ومرونة عالية في العمليات، مع وجود عنصر رابع يقوم على «الابتكار المستمر» لدعم كل العناصر والركائز الاستراتيجية السابقة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمبيعات مزودي الخدمات العالمية في «سيسكو» الشرق الأوسط وإفريقيا، علي عامر، إن «التطوير المستمر للتقنيات والخدمات وتجارب المستخدمين الرقمية يعزز قدرة مزودي خدمات الاتصال مثل (دو) على تحويل أنفسهم إلى مزودي خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويشهد مزودو خدمات الاتصال حول العالم تغيرات هائلة على مستوى القطاع، الأمر الذي دفعهم إلى تعزيز استراتيجياتهم وتطويرها لمواكبة تلك التغيرات. وتعاونت «سيسكو»، مع (دو) لتعزيز محفظة عروضها بما يتجاوز حدود خدمات الاتصال التقليدية، وتطوير سلسلة أوسع من عروض الحياة الرقمية وحلول المؤسسات».