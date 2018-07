المصدر: الامارات اليوم

إخفاء الملف الشخصي في «فيس بوك»

يفضّل بعض مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عدم الربط بين ملفاتهم الشخصية ومحركات البحث حفاظاً على خصوصيتهم. فإذا أردت إخفاء ملفك الشخصي في «فيس بوك»، اتبع التالي: افتح موقع «فيس بوك» https:/‏‏/‏‏www.facebook.com

ومن ثم انقر زر القائمة االمنسدلة في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة ويبدو في شكل سهم يشير إلى الأسفل، وبعدها مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «الإعدادات» SETTINGS وانقر فوقه، ثم توجه إلى الجانب الأيسر من النافذة الجديدة التي ستظهر وانقر فوق تبويب «الخصوصية» PRIVACY، ومن ثم انقر زر «تحرير» EDIT المجاور لخيار «هل ترغب في ربط ملفك الشخصي بمحركات البحث خارج فيس بوك» Do you want to outside of Facebook to link to your profile، وعندها أزل علامة التأشير من المربع الصغير المجاور لخيار «السماح لمحركات البحث بالارتباط بالملف الشخصي» Allow search engines outside of Facebook to link to your profile.