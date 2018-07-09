تقليل حجم ملفات الفيديو

يشكل حجم الملفات التي يتم تنزيلها على الهواتف هاجساً لأصحابها، إذ يقلقهم دوماً تراجع المساحة بما لا يترك لهم فرصة لتنزيل التطبيقات والملفات المهمة. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق Prime Video التابع لشركة «أمازون» عبر هواتف «آي فون» العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس 11.3»، فإنه يمكنك اتباع الخطوات التالية لتقليل حجم ملفات الفيديو التي يتم تنزيلها دون التأثير في جودة البث: انقر تطبيق Prime Video لفتحه، ثم انتقل إلى نهاية الجانب الأيمن من الشاشة وانقر أيقونة «الإعدادات» settings التي تبدو في شكل ترس صغير، ومن ثم انقر تبويب «البث والتنزيل» Streaming and Downloading في أعلى النافذة الجديدة التي ظهرت، وبعد ذلك مرر للأسفل داخل الصفحة السابقة حتى تصل إلى خيار «جودة التنزيل» Download Quality وانقر فوقه، لتظهر أمامك نافذة تضم ثلاثة خيارات، يمكنك وضع علامة التأشير أمام الخيار الثالث الخاص بمستوى «الجودة» Good لتقليل مساحة التخزين التي تستهلكها الملفات عند تنزيلها.

إعادة تعيين الصورة الرمزية

يفضّل كثير من المستخدمين الاستعانة بالصور التي يتم تصميمها من خلال تطبيق Bitmoji كصورة «رمزية» avatar لملفاتهم الشخصية. لكن بمرور الوقت قد تختلف الصورة الحقيقية عن الصورة الرمزية، ومن ثم يرغب المستخدم في التخلص من الصورة القديمة. فإذا كنت تستخدم هواتف «آي فون 7 بلس»، فإنه يمكنك الاستعانة بما يلي لإنشاء صورة رمزية جديدة: افتح تطبيق Bitmoji على الهاتف، وتبدو الأيقونة الخاصة به في صورة وجه مربع مبتسم، ثم توجه إلى أعلى الجانب الأيسر من الشاشة وانقر فوق ترس الإعدادات الأبيض اللون، وبعدها مرر داخل صفحة الإعدادات حتى تصل إلى قسم «حسابي» My Account وانقر فوقه، ومن ثم مرر مجدداً للأسفل داخل نافذة الحساب وانقر خيار «إعادة تعيين الصورة الرمزية» Reset My Avatar، لتظهر رسالة صغيرة في نهاية النافذة تشير إلى أنك ستفقد صورتك الرمزية الحالية إذا احتفظت بأخرى جديدة، انقر داخلها فوق خيار الموافقة، وبعد ذلك ابدأ بتصميم صورتك الرمزية الجديدة كما هو معتاد.