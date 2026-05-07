تعاون مرتقب في عالم الساعات.. “رويال أوك” بنسخة سواتش!

كشفت مواقع عالمية متخصصة بالساعات، منها luxurybazaar، وSOUTH CHINA MORING POST، وMANOFMANY، عن تعاون مرتقب قد يهز السوق.. بتوقعات تشير إلى شراكة بين سواتش وأودمار بيجيه، لإطلاق نسخة جديدة مستوحاة من ساعة “Royal Oak” الشهيرة تحت اسم: ROYAL POP.

البداية كانت بعد تسجيل سواتش اسم “Royal Pop” كعلامة تجارية مطلع 2024 ضمن فئات الساعات والمجوهرات، ومنذ ذلك الوقت بدأت التكهنات حول تعاون ضخم قادم لعشاق الساعات.

وبحسب مواقع مهتمة بالساعات، فإن التصميم المتوقع سيكون:

- هيكل Bioceramic.

- ألوان “Pop” جريئة وزاهية.

- ميناء مستوحى من تصميم “Tapisserie” الشهير.

- مقاس يقارب 47 مم.

- حركة Quartz.

وكل ذلك بروح ساعة “Royal Oak”.

وزاد الحماس لهذا التعاون، بعد نشر سواتش على موقعها الالكتروني وحساباتها على مواقع التواصل، فيديو تشويقي غامض باللونين الأخضر والأزرق مع عبارة:

Swatch x Royal Pop

وإضافة تاريخ: 16 مايو 2026. (وهو الوقت المتوقع لإطلاق الساعة).

كما توقعت التقارير أن تأتي الساعة بسعر يتراوح بين: 150 – 200 دولار فقط. وهو رقم منخفض جداً مقارنة بأسعار ساعات أودمار بيجيه الفاخرة.

من جانبها، توقعت بعض مواقع الساعات:

- طلباً ضخماً.

- نفاد الكميات بسرعة.

- طوابير طويلة أمام متاجر سواتش.

تماماً كما حدث سابقاً مع تعاونات “MoonSwatch”.