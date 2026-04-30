تسلا تبدأ إنتاج السيارة الأجرة ذاتية القيادة ذات المقعدين "سايبر كاب"

أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي ومالك شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية تسلا بدء إنتاج السيارة الأجرة ذاتية القيادة ذات المقعدين سايبركاب.

تم تصميم السيارة الجديدة ذاتية القيادة بدون عجلة قيادة ولا بدالات تسارع ومكابح.

ونشر ماسك تسجيلا على حسابه على منصة التواصل الاجتماعي إكس فيديو قصير للسيارة سايبر كاب في خط الإنتاج.

وتركز تسلا بشكل متزايد على السيارات ذاتية القيادة وأنظمة الإنسان الآلي.

وتتوقع حصول نظام مساعدة السائق المتطور الذي تنتجه على موافقة سلطات النقل في أوروبا خلال الشهور المقبلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه مبيعات سيارات تسلا في العالم من التراجع، كنتيجة جزئية لإنهاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوافز الضريبية للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

ويقول ماسك منذ فترة طويلة إن مستقبل تسلا يعتمد على السيارات الأجرة ذاتية القيادة وأنظمة الروبوت ذات الخصائص البشرية وليس على مبيعات السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن السيارة سايبركاب ستكون في وقت لاحق الجزء الأكبر من إنتاج تسلا.

ورغم ذلك فإن تسلا متخلفة عن منافستها الأميركية وايمو في سوق السيارات ذاتية القيادة. وتقوم سيارات أجرة وايمو ذاتية القيادة حاليا بأكثر من 500 ألف رحلة مدفوعة الأجر في الولايات المتحدة أسبوعيا.

في المقابل فإن عددا محدودا للغاية من سيارات تسلا ذاتية القيادة من طراز موديل واي هي التي دخلت مرحلة التشغيل. في الوقت نفسه تجري اختبارات السيارة سايبر كاب حتى الآن بوجود سائقين خلف عجلة القيادة.

ورغم ذلك يصر ماسك على أن تسلا سوف تصبح خلال وقت قصير، قائدة في سوق القيادة الذاتية، مشيرا إلى سياراتها ستكون أرخص من السيارات المنافسة لأنها تعتمد على الكاميرات فقط وليس على وحدات الرادار المستخدمة في أغلب السيارات ذاتية القيادة الأخرى.