الصين توقف استحواذ شركة ميتا الأميركية على شركة مانوس الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي

أوقفت الصين عملية استحواذ شركة ميتا الأميركية للتكنولوجيا على شركة مانوس الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت اللجنة الوطنية للتطوير والإصلاح بالصين اليوم الاثنين أن الهيئة المسؤولة عن المراجعات الأمنية للاستثمارات الأجنبية أوقفت الاتفاق، وطالبت الأطراف المعنية بمراجعة المعاملة.

وتطور مانوس وكلاء الذكاء الاصطناعي، المصممة ليس فقط للإجابة على الأسئلة، ولكن أيضا لأداء مهام أكثر تعقيدا بتدخل بشري محدود.

ويقع مسقط رأس الشركة في الصين، ولكنها نقلت مؤخرا مقرها إلى سنغافورة. وكان قد تم الإعلان في ديسمبر الماضي عن اتفاق بقيمة أكثر من ملياري دولار مع شركة ميتا المالكة لفيس بوك.

ويبدو أن بكين ترى أن الاتفاق يمثل خطورة أمنية.