"أمازون" توافق على شراء "غلوبال ستار" مقابل 11.6 مليار دولار

وافقت شركة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأميركية العملاقة أمازون دوت كوم على شراء شركة تشغيل الأقمار الاصطناعية غلوبال ستار مقابل حوالي 11.6مليار دولار في صفقة ستوسع نطاق خدمات أمازون في مجال الأقمار الاصطناعية، والتنافس مع شبكة ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس.

ووفقا لبيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، تعرض أمازون على مساهمي غلوبال ستار خيارين، إما 90 دولار نقدا للسهم الواحد، أو 32ر0 سهما من أسهم أمازون، مقابل كل سهم من أسهم غلوبال ستار بقيمة قصوى تبلغ 90 دولار.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن السعر المعروض من أمازون يزيد بنسبة 117% تقريبا عن سعر سهم غلوبال ستار في أواخر أكتوبر الماضي قبل ظهور أخبار عن احتمال بيع شركة الأقمار الاصطناعية. ومن المتوقع إتمام الصفقة في عام 2027.

وفي إعلانها عن عرض الاستحواذ، ذكرت أمازون أنها ستدخل سوق ما يعرف بالاتصال المباشر بالأجهزة (دي تو دي) الذي يعتمد على استخدام الأقمار الاصطناعية بدلا من أبراج الاتصالات التقليدية للاتصال بالهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، ستنتقل خدمة الرسائل الطارئة من شركة آبل إلى خدمة إنترنت الأقمار الاصطناعية أمازون ليو، التي أعيد تسميتها مؤخرا.