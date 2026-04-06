سامسونغ توقف تطبيق المراسلة Samsung Messages بحلول يوليو لصالح غوغل

أعلنت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونغ إلكترونيكس اليوم الاثنين اعتزامها وقف تشغيل تطبيقها للمحادثة النصية الشهير SamsungMessages، اعتبارا من يوليو المقبل.

وطلبت الشركة في إعلانها عن هذه الخطوة عبر موقع الدعم الفني لها في الولايات المتحدة من مستخدمي هواتفها وأجهزتها الذكية الأخرى باستخدام تطبيق Google Messages بعد توقف تطبيقها عن العمل، حتى يمكنهم مواصلة المحادثات النصية عبر نظام التشغيل أندرويد.

يذكر أن كل هواتف سامسونغ غلاكسي الذكية تعمل بنظام التشغيل أندرويد من غوغل. وللانتقال إلى تطبيق Google Messages، وجه موقع سامسونغ المستخدمين لتنزيل التطبيق من متجر بلاي ستور، إذا لم يكن التطبيق موجودا على أجهزتهم، وإعداده ليكون تطبيق المحادثة النصية الافتراضي على الأجهزة.

وتقول سامسونغ إن التحول إلى Google Messages سيتيح للمستخدمين الوصول إلى التحديثات مثل أحدث خصائص الذكاء الاصطناعي من تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي جيمني من غوغل، بما في ذلك الخاصية التجريبية ريميكس التي تقوم بتوليد الصور أثناء المحادثات والردود المقترحة باستخدام الذكاء الاصطناعي وقدرة على تبادل الصور عالية الجودة بين الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد والأجهزة التي تعمل بنظام آي.أو.إس، من خلال الرسائل التي تدعم تقنية "خدمة الاتصال الغني" (آر.سي.إس).

وأشارت سامسونغ إلى أن مستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد 11 أو الأقدم منه لن يتأثروا بوقف خدمة SamsungMessages.